Pil Kapasitesinde Yeni Standart: 7.000 mAh Pile Sahip Telefon Geliyor!

OnePlus Ace 3 Pro, amiral gemisi telefonlar arasında 6.100 mAh pil ile rakiplerinden önemli ölçüde sıyrılmıştı ancak Çinli şirket görünüşe göre çok daha ötesini hedefliyor.

Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Weibo'da yaptığı paylaşımda OnePlus ve OPPO'nun şu anda 7.000 mAh pile sahip bir telefon üzerinde çalıştığını iddia etti. Paylaşımda ayrıca pilin orta segment bir telefonda kullanılabileceğinin altı çiziliyor.

7.000 mAh Sektörde Yeni Standart Olacak

Elbette bu 7.000 mAh pile sahip ilk telefon olmayacak çünkü daha önce Samsung'dan benzer kapasitelerde pile sahip Samsung Galaxy F62 ve Galaxy M51 gibi telefonlar görmüştük. Yine de bu telefonların hepsi genellikle kalın ve ağır tasarımlara sahipti. Bu yüzden çoğu üst segment Android telefon son yıllarda genellikle 5.000 mAh ile sınırlandırılıyordu.

OnePlus hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce Ace 3 Pro'da Glacier Battery adı verilen teknolojisinin bir parçası olarak yeni bir pil tasarımını tanıtmıştı. Silikon bazlı piller tipik olarak geleneksel pillerden daha yüksek bir yoğunluğa sahip ve daha küçük bir pilde daha fazla kapasite sağlıyor.

OnePlus, telefonlarında silikon tabanlı piller kullanan tek şirket değil. HONOR ve Xiaomi gibi diğer markalar da bu teknolojiye sahip telefonlar piyasaya sürmüş olsa da 7.000 mAh pilli yeni telefon görünüşe göre önemli bir standartın oluşturulmasına öncülük edecek.

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