Pixel 10 Seride Bir İlk İle Birlikte Geliyor!

Google Pixel 10 ailesi yakın bir tarihte çıkacak. Android meraklıları tarafından merakla beklenen yeni seri ile birlikte pek çok özelliğin değişmesi ve geliştirilmesi bekleniyor. Bunun yanında sektör içerisinden gelen haberler de cihaz ailesinde yani yeni Pixel 10 serisinde, Pixel ürün grubunda olmayan bir özelliğin de geleceği gündeme geldi. Peki bu özellik ne? Yeni Google Pixel 10 serisi kullanıcılarına neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Google Pixel 10 Serisi İle İlk Kez Telefoto Lensi Bir Pixel Serisinde Göreceğiz!

Tanıtımına oldukça az bir süre kalan Google Pixel 10 serisinin baz modelinde bir ilki göreceğiz. Bugüne kadar tanıtılan Pixel modellerinin baz telefonlarında bir telefoto lensi arka tarafta yer almadı. Ancak Pixel 10 serisi ile birlikte bu durum değişecek ve özellikle kamera kısmına önem veren kullanıcıları mutlu edecek bir hamle geliyor. Yeni Pixel 10 serisinde bir telefoto lensin yer alması gündemde.

Telefonu yakından incelediğimizde arka tarafta üçüncü bir lensin daha yer aldığını görüyoruz. Google burada oldukça avantajlı zira Pixel serilerinde bulunan arka kamera çıkıntısında 3. lens için halihazırda bir alan sunuluyor. Bu sayede telefonun selefi Pixel 9'a göre tasarımsal anlamda büyük bir değişiklik yapılmadan 3. lens eklenecek. Bu sayede telefon baz modellerin tasarımından ve boyutlarından büyük bir fark sunmadan kullanıcılara sunulabilecek.

Boyut konusu her ne kadar büyük bir tüketici grubu için önemsiz gözükse de bugüne kadar Pixel serisi telefon kullanmış olan tüketiciler için "alışkanlıklar" noktasında önem arz etmekte. Kamera noktasında yeni güncellemelerin yanında pil ve yazılım noktasında da önemli değişikliklerin yapılması bekleniyor. Tam anlamıyla "kesin" bir haber bu konuyla ilgili olarak çıkmadı ancak telefoto lens için kesin gözüyle bakabiliriz.

Bu yılın yani 2025 yılının 3. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen seri ile birlikte Pixel ailesine 10. model de eklenmiş olacak. Bu bir dönem noktası sayılır zira Google'ın akıllı telefon konusunda başarılı bir ivme yakaladığı da diğer markalara gösterilmiş olacak. Cihazın fiyat veya teknik özellikleriyle ilgili kapsamlı bir bilgi bulunmamakta ancak güncel Pixel 9 modelinin fiyatıyla aşağı yukarı benzer olması bekleniyor.

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