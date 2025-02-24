Uygun Fiyatlı Google Pixel 9a Beklentilerin Altında Mı Kaldı?

Son günlerde internete düşen bilgiler ve görüntüler; Google'ın bütçe dostu telefonu Pixel 9a ile ilgili umutların yeşermesine sebep olduysa da ortaya çıkan hands-on videosu kullanıcıların hevesini bir tık kırdı denilebilir. Özellikle Pixel 7a ve 8a'ya kıyasla daha sade bir görünüme sahip gibi duruyor, bu da şimdiden dikkat çekiyor.

Tasarımda biraz ekonomik bir hava var. Tensor G4 işlemci, 8 GB RAM ve 120 Hz OLED ekran gibi güçlü özelliklerle geleceği bilinen bu modelin dış görünüşüne bakanlar biraz hayal kırıklığına uğramış.

Google Pixel 9a Dış Görünüşü Hüsrana Uğrattı

Sızan videoya bakılırsa, cihazın çerçeve ve gövdesinde kullanılan malzeme önceki modellere göre biraz daha basit görünüyor. Obsidian renkli modelin arka paneli daha plastik bir his veriyor.

Shane Craig'in silinen ama sonra paylaşılan videosunda dediğine göre, malzeme kalitesi biraz düşük dursa da ele oturuşu tatmin edici. Hatta Nokia Lumia tarzı bir plastik yapıyı andırıyormuş gibi ilginç bir detay da var.

Kamera tasarımında da değişiklikler var. Arka kamera barı artık daha plastik bir yapıda ve mat bir kaplamayla geliyor. Bu güncel nesile biraz daha yakın bir estetik sunuyor ama önceki A serisi telefonlardan farklı bir tarzda. Bazıları için bu değişiklik hoş olabilir, bazıları içinse pek tatmin edici olmayabilir.

Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Google, Pixel 9a'nın resmi çıkış tarihini henüz açıklamadı. Resmi duyuru için Mart sonu konuşuluyor.

Bu tasarım konusu cihazın fiyat-performans dengesini nasıl etkileyecek dersiniz? Pixel 9a, uygun fiyatlı amiral gemisi unvanını koruyabilecek mi? Yorumlarda tartışalım.