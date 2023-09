Pixel 8 Pro Hakkında Yeni Detaylar: Ön Sipariş Teslim Tarihi Açıklandı!

Google'ın Pixel lansman etkinliği öncesinde birçok bilgi sızdırılan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Pixel 8'in çıkış tarihiyle işleri başlatan Three IE, bugün Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için birkaç bilgiyi doğrulayan bir ön sipariş sayfası paylaştı.

Google'ın yeni cihazları İrlanda'da satışa sunulacak ve ön siparişlerin 4 Ekim'de açılacağı yineleniyor.

Yayınlanan iki Pixel 8 sızıntısı Pro'nun mat cam arka yüzünü ve her iki cihazın çıkış tarihini doğrulayan bilgiler içeriyor. Sızdırılan görüntüler halka açık gruplarda görüldü ve doğruluk oranlarının ne olduğu henüz bilinmiyor.

Adam Conway X'te yaptığı paylaşımla ön siparişlerin teslimat tarihini doğruluyor.

Three Ireland just opened up Pixel 8 and Pixel 8 Pro preorder interest registration. They say if you preorder by October 11th you'll get your device October 12th. We mostly knew this already, but as far as I know it's the first time a carrier is confirming it. pic.twitter.com/0qNkdgd3yn