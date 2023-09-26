Pixel 8 Pro Hakkında Yeni Detaylar: Ön Sipariş Teslim Tarihi Açıklandı!

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Hangi ülkede satılacak, ön siparişler ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar!

Buse Erdoğan
Buse Erdoğan -

Google'ın Pixel lansman etkinliği öncesinde birçok bilgi sızdırılan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Pixel 8'in çıkış tarihiyle işleri başlatan Three IE, bugün Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için birkaç bilgiyi doğrulayan bir ön sipariş sayfası paylaştı. 

Google'ın yeni cihazları İrlanda'da satışa sunulacak ve ön siparişlerin 4 Ekim'de açılacağı yineleniyor.

Sızdırılan Yeni Detaylar ve Ön Siparişlerin Teslimatı

Yayınlanan iki Pixel 8 sızıntısı Pro'nun mat cam arka yüzünü ve her iki cihazın çıkış tarihini doğrulayan bilgiler içeriyor. Sızdırılan görüntüler halka açık gruplarda görüldü ve doğruluk oranlarının ne olduğu henüz bilinmiyor.

Adam Conway X'te yaptığı paylaşımla ön siparişlerin teslimat tarihini doğruluyor.

Bu paylaşım daha önce yayınlanan ve cihazların uygun "çıkış tarihi" olacağı bildirilen tarihle aynı tarih, çünkü 4 Ekim sadece lansman görevi görüyor. Google'ın bu yıl fiyatlarını artırdı bu yeni fiyat skalasının yeni ürünlerde de görüleceği düşünülüyor.

Google Pixel 8 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
MOBİL

Google Pixel 8 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'dan oluşan Google Pixel 8 serisinin özellikleri, çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor.

Siz bu yeni modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER