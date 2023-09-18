Pixel 8 Serisi Renkleri Ortaya Çıktı!

Google'ın yeni Pixel 8 serisini resmî olarak tanıtacağı lansmana oldukça az bir süre kaldı. Google'ın etkinliği 4 Ekim'de gerçekleşecek. Yeni bir sızıntı ise serideki iki modelin hangi renklerle geleceğini ortaya koyuyor.

Sızıntılara göre Pixel 8; Haze, Jade, Licorice ve Peony (resmî olmayan isimler) renkleriyle gelirken, Pro model ise Porcelain, Jade, Licorice ve Sky olmak üzere dört renkte gelecek.

Pixel 8 Hangi Renklerle Geliyor?

Açık pembe renkteki Pixel 8, Google'ın kendisi tarafından çoktan gösterilmişti. Diğer renklerin bulunduğu görseller ise tamamen PhoneArena'nın oluşturduğu render görüntülerinden oluşuyor.

Pixel 8 Pro Hangi Renklerle Geliyor?

Porcelain, Jade, Licorice ve Sky isimli renklerle geleceği söylenen Pixel 8 Pro ise farklı renkleriyle şu şekilde görünüyor:

Önceki seride olduğu gibi telefonun çerçevesinin ve kamera ünitesinin aynı renk tonuna sahip olması bekleniyor. Kaplamanın mat mı yoksa parlak mı olacağı henüz doğrulanmadı ve bunun için resmî tanıtımı beklememiz gerekiyor.

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