Pixel 8 Serisi, Pixel 7'ye Kıyasla Büyük Fiyat Artışıyla Gelecek!

Pixel 7'yi öne çıkaran iki özellik olağanüstü kameraları ve makul fiyatı olmuştu ve Google bu özelliklerden birini ortadan kaldırmayı planlıyor.

Google'ın, 2023'ün en iyi kameralı telefonları listesinde yer alacağı söylenen Pixel 8 için bir dizi yükseltme planladığı iddia ediliyor ancak yeni bir sızıntıya göre bu yeni özellikler telefonun makul fiyatlandırmasını değiştirebilir.

Pixel 8 Serisi Fiyatları Ne Kadar Olacak?

The Tech Outlook, Pixel 8 ve 8 Pro'nun Avrupa fiyatlarının sızıntısının ana kaynağı olurken, 128 GB Pixel 8 Avrupa'da 710,77 €'ya (KDV dahil 874,25 €) mal olacak ve bu da 649€'dan başlayan Pixel 7'ye kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

128 GB Pixel 8 Pro'nun Avrupa'da 1.004,65 € (KDV dahil 1.235,72 €) fiyatla satılacağı söyleniyor. Selefinin 899 € olan fiyat etiketiyle kıyasladığımızda bariz bir fiyat artışıyla karşılaşıyoruz.

The Tech Outlook ayrıca Pixel 8 ve 8 Pro'nun tıpkı önceki seride olduğu gibi 128 GB ve 256 GB konfigürasyonlarda satılacağını söylüyor. Raporda ayrıca temel modelin Hazel, Obsidian, Rose ve Mint renklerinde, Pro'nun ise Bay, Obsidian, Porcelain ve Mint renklerinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

Google kısa bir süre önce 4 Ekim'de Pixel 8 serisini ve ikinci akıllı saatini duyuracağı bir cihaz tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurmuştu.

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