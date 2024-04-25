Pixel 8 Serisinde Yüz Tanıma Özelliği Popüler Bir Uygulamaya Daha Geldi!

WhatsApp'taki uygulama kilidi özelliği, mesajlarınızı göstermeden önce biyometrik kimlik doğrulamasını gerektiriyordu. Daha önce ise Pixel 8 ve 8 Pro sahipleri, kilidi açmak için yalnızca parmak izlerini veya PIN’lerini kullanabiliyordu.

Pixel 8 ve 8 Pro'da yüz tanıma kilidi, bankacılık gibi birçok uygulamada destek sağlarken son günlerde gelen güncellemeyle birlikte artık WhatsApp üzerinde de kimlik doğrulaması yapacak.

Yüz Kilidi Desteği Nasıl Kullanılıyor?

Yüz kilidini açmak için başlattığınızda, ekranın alt kısmında sistem yüzü kilit açma sayfası görünürken, artık ön kameranın etrafında da bir halka bulunuyor.

Ayrıca, yüzünüz görünmüyorsa birkaç saniye sonra parmak izi istemine geri dönülecektir. Bu güncellemeyle birlikte "WhatsApp Kilitli" ekranında bazı görsel değişiklikler de yer alıyor.

Pixel 8 serisindeki Yüz Tanıma Kilidi, Android'in en yüksek biyometrik standart seviyesini karşılıyor. Google’da Tensor G3'ün gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarının bunu sağlandığını belirtiyor.

WhatsApp'ın 2.24.8.85 sürüm güncellenmesiyle birlikte Pixel 8'de yüz kilidini açma desteğini kullanıcılar kullanabiliyor.