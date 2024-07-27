Merakla Beklenen Pixel 9 Serisinin Tüm Renkleri Belli Oldu!

Son günlerde gündem tamamen Pixel 9 serisi üzerine ve ardı arkası kesilmeden yeni seriye dair sızıntılar gün yüzüne çıkıyor.

Bugün ise merakla beklenen Pixel 9 serisi için bazı tanıtım videolarının ve Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL için resmî kılıfların sızdırılmasının ardından, şimdi de standart Pixel 9'un tüm renk seçenekleri sızdırıldı.

Sızıntılara ve aşağıda görebileceğiniz görsellere göre Pixel 9; Obsidyen, Beyaz, Gül ve Yeşil renkleriyle gelecek.

Pixel 9 Renkleri

Burada ve diğer birçok sızıntıda da görebileceğiniz gibi Google bu yıl kamera ünitesinin tasarımını değiştiriyor. Yeni kamera ünitesi oval şekilli olacak ve çerçeveye kadar uzanmayacak.

Bunun dışında Pixel 9'un arkasında Pixel 8'de olduğu gibi yalnızca iki kamera bulunacak. Üçüncü telefoto kamera ise yalnızca Pro serisi ile sınırlı olacak.

Pixel 9'un mat bir çerçeveye ve parlak bir arka yüze sahip olması bekleniyor. Geçmiş söylentilere göre telefon RAM noktasında 12 GB RAM'e sahip olacak ve Google'ın Tensor G4 işlemcisi tarafından desteklenecek.

Pixel 9'un 6,3 inç AMOLED dokunmatik ekrana, 50 MP ana kameraya, 48 MP ultra geniş ve 10,5 MP selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor. Pixel 9; Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold ile birlikte 13 Ağustos'ta tanıtılacak.

Peki sizin Pixel 9 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.