Merakla Beklenen Pixel 9 Serisinin Tüm Renkleri Belli Oldu!

Ağustos ayının ikinci haftasında resmî olarak tanıtılacak olan Pixel 9 serisinin renkleri gün yüzüne çıktı. İşte detaylar!

Merakla Beklenen Pixel 9 Serisinin Tüm Renkleri Belli Oldu!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Son günlerde gündem tamamen Pixel 9 serisi üzerine ve ardı arkası kesilmeden yeni seriye dair sızıntılar gün yüzüne çıkıyor.

Bugün ise merakla beklenen Pixel 9 serisi için bazı tanıtım videolarının ve Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL için resmî kılıfların sızdırılmasının ardından, şimdi de standart Pixel 9'un tüm renk seçenekleri sızdırıldı.

Sızıntılara ve aşağıda görebileceğiniz görsellere göre Pixel 9; Obsidyen, Beyaz, Gül ve Yeşil renkleriyle gelecek.

Pixel 9 Renkleri

Merakla Beklenen Pixel 9 Serisinin Tüm Renkleri Belli Oldu!

Burada ve diğer birçok sızıntıda da görebileceğiniz gibi Google bu yıl kamera ünitesinin tasarımını değiştiriyor. Yeni kamera ünitesi oval şekilli olacak ve çerçeveye kadar uzanmayacak.

Merakla Beklenen Pixel 9 Serisinin Tüm Renkleri Belli Oldu!

Bunun dışında Pixel 9'un arkasında Pixel 8'de olduğu gibi yalnızca iki kamera bulunacak. Üçüncü telefoto kamera ise yalnızca Pro serisi ile sınırlı olacak.

Merakla Beklenen Pixel 9 Serisinin Tüm Renkleri Belli Oldu!

Pixel 9'un mat bir çerçeveye ve parlak bir arka yüze sahip olması bekleniyor. Geçmiş söylentilere göre telefon RAM noktasında 12 GB RAM'e sahip olacak ve Google'ın Tensor G4 işlemcisi tarafından desteklenecek.

Merakla Beklenen Pixel 9 Serisinin Tüm Renkleri Belli Oldu!

Pixel 9'un 6,3 inç AMOLED dokunmatik ekrana, 50 MP ana kameraya, 48 MP ultra geniş ve 10,5 MP selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor. Pixel 9; Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold ile birlikte 13 Ağustos'ta tanıtılacak.

Google Pixel 9 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
MOBİL

Google Pixel 9 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bu rehberde Google Pixel 9 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte yeni Pixel telefonlar!

Peki sizin Pixel 9 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER