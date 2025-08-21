Piyasa Değeri Kadar Zarar: Vestel'in İlk 6 Aylık Raporu Belli Oldu!

Sanayi sektöründe yaşanan ciddi dalgalanmalar sektördeki tüm firmaları etkiledi. Bu noktada beyaz eşya üreticilerinden otomotiv yan sanayi üreticilerine kadar pek çok büyük firma zarar üzerine zarar açıkladı. Vestel tarafından yayınlanan mali rapor da büyük bir zararı bizlere işaret ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Vestel’den 2025’in İlk Yarısında Ağır Bilanço!

Türkiye’nin önde gelen teknoloji üreticilerinden Vestel 2025 yılına zor bir başlangıç yaptı. Şirketin açıkladığı finansal raporlar elektronik sektöründeki daralmanın ve yüksek finansman maliyetlerinin etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Vestel’in 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarına göre şirket toplamda 12,6 milyar TL net zarar açıkladı. İlk çeyrekte 5,1 milyar TL zarar açıklayan şirket ikinci çeyrekte bu tabloyu 7,26 milyar TL daha artırdı. Böylece geçen yıl aynı dönemde kâr açıklayan Vestel bu yıl sert bir kayıpla dikkat çekti.

Gelir tarafında da ciddi bir daralma yaşandı. Satış gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık %16 oranında gerilerken, brüt kâr %39 düşüşle 11,5 milyar TL seviyesinde kaldı. Esas faaliyet zararı ise 9,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Vestel’in bilançosunda en çok öne çıkan başlıklardan biri de özkaynak ve borç tablosu oldu. Şirketin özkaynakları yılın ilk yarısında 61,1 milyar TL’den 47 milyar TL’ye gerilerken, toplam borç 147,6 milyar TL’ye yükseldi. Faaliyetlerden elde edilen 4 milyar TL’lik nakit akışı ise olumlu bir tablo sunsa da finansman giderlerinin baskısı altında yeterli olmadı.

Vestel’in yarı yıl sonuçları sadece şirket özelinde değil sektörün geneli için de zorlukların sürdüğünü gösteriyor. Yüksek maliyetler kur dalgalanmaları ve daralan tüketici talebi elektronik sektörünün kârlılığını baskılamaya devam ediyor. Vestel’in yılın ikinci yarısında bu tabloyu nasıl dengeleyeceği ise piyasa tarafından yakından izlenecek.

