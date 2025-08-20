Türkiye'nin Vergi Rekortmenleri Belli Oldu! İlk Sırada Kim Var?

Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan listede Türkiye'nin 2024 yılında en çok vergi ödeyen kurum ve kuruluşları devamında ise kişileri listelendi. Listede farklı sektörlerden kurumlar ve kişiler yer aldı. Peki 2024 yılı vergi rekortmeni kim? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye’nin 2024 Vergi Rekortmenleri Açıklandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin sonuçlarını duyurdu. Türkiye genelinde 5 milyon 132 bin 895 mükellef gelir vergisi beyannamesi verirken toplamda 1 trilyon 407 milyar 889 milyon TL matrah beyan edildi. Bu matrah üzerinden ise 418 milyar 465 milyon TL gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Ortalama olarak her bir mükellef 274 bin 288 TL matrah beyan ederken 81 bin 526 TL gelir vergisi ödedi. 2024 yılı listesinde ilk sıralar savunma ve havacılık sektöründe ihracat rakamlarıyla öne çıkan Baykar şirketinin yöneticilerinin oldu. Listenin zirvesinde Selçuk Bayraktar yer aldı.

Bayraktar 2024 yılı için 2 milyar 767 milyon TL gelir vergisi ödeyerek Türkiye’nin en fazla vergi veren ismi oldu. Onu yine Baykar yöneticilerinden Haluk Bayraktar izledi. Haluk Bayraktar 2 milyar 528 milyon TL vergi tahakkuku ile ikinci sırada yer aldı. İlk 20 sıralamasında açıklanan diğer isimler arasında iş dünyasının önemli figürleri de bulunuyor.

Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç 757 milyon TL vergiyle dördüncü sırada yer alırken, Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak 372 milyon TL ile 10. sırada kendine yer buldu. Koç Holding’in bir diğer temsilcisi Mehmet Ömer Koç ise 356 milyon TL ile 12. sıradan listeye girdi.

2024 yılında kurumlar vergisinde ise finans sektörü zirveyi kaptı. Garanti BBVA 25,2 milyar TL vergi ödeyerek listenin ilk sırasında yer aldı. Onu Ziraat Bankası 20,8 milyar TL ile ikinci sırada takip ederken, Kuveyt Türk Katılım Bankası 12 milyar TL vergi ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin devamında TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) dördüncü, Vakıflar Bankası beşinci, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) altıncı, Akbank sekizinci ve Eti Maden onuncu sırada yer aldı.

2024 Yılı Vergi Rekortmenleri Listesi (Kişi)

Selçuk Bayraktar – 2 milyar 767 milyon TL

Lütfü Haluk Bayraktar – 2 milyar 528 milyon TL(Açıklanmadı)

Mustafa Rahmi Koç – 757 milyon TL(Açıklanmadı)

(Açıklanmadı)

(Açıklanmadı)

(Açıklanmadı)

(Açıklanmadı)

Erman Ilıcak – 372 milyon TL

2024 Yılı Vergi Rekortmenleri Listesi (Kurum)