Uzmanlar Açıkladı: Plastik Siperlikler Koronavirüse Karşı Koruma Sağlamıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar sayesinde yeni tip koronavirüs salgını hakkında her geçen gün yeni bilgiler öğrenme imkanına sahip oluyoruz. Japonya'da yer alan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi'nde yapılan bir araştırmanın sonucunda plastik siperliklerin koronavirüse karşı hiçbir koruma sağlamadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırma ile ilgili detaylar haberimizde.

Plastik Siperlikler Koronavirüse Karşı Koruma Sağlamıyor mu?

Japonya'da RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi'nde yeni tip koronavirüse karşı kullanılan siperlikler ile ilgili oldukça önemli bir araştırma yapıldı. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar ise insanların şaşırmasına neden oldu. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde virüsten korunmak amacı ile çok sayıda insanın kullandığı plastik siperliklerin tamamen etkisiz olduğu ortaya çıktı.

Japonya'nın Kobe kentinde yer alan Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen bir araştırmada, siperlikler üzerinde birtakım bilgilsayar hesaplamaları yapıldı. Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmanın sonucunda havadaki beş mikrometreden daha küçük damlacıkların yaklaşık yüzde 100'ünün siperliklere rağmen yayıldığı gözlemlendi.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Mato Tsubokura, yaptığı açıklamada, “Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli” ifadelerini kullandı.