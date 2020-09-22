Koronavirüs ve Grip Birleşimi Felakete Yol Açabilir!

Yeni tip koronavirüs döneminde yaz mevsiminin bitmesi ile beraber endişeler iki kat daha arttı. İnsanların kafasında koronavirüs ve grip birleştiğinde yaza oranla daha kötü sonuçların olup olmaması ile ilgili oldukça önemli soru işaretleri meydana geldi. Peki, insanlar aynı anda hem koronavirüse hem de gribe yakalanırsa ne olur? İşte insanların kafasını karıştıran sorunun cevabı ile ilgili ayrıntılar!

Koronavirüs ve Grip Birleştiğinde Ne Olur?

İngilitere'de devlete bağlı Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, grip ile koronavirüs birleştiğinde ne tür olumsuzlukların meydana geleceği ile ilgili önemli bir çalışma yaptı. 20 Ocak ile 25 Nisan tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta aynı anda koronavirüs ve grip olan 20 bin kişinin sonuçları İngiltere'de yer alan Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) tarafından incelendi.

İngiltere'deki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada incelenen 20 bin COVID-19 hastasının orta ve şiddetli belirtilere sahip olan hastalar olduğu belirtildi. Gerçekleştirilen çalışmada 58 kişinin hem koronavirüs hem de grip virüsüne yakalandığı öğrenildi. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamaya göre iki hastalığa sahip olan kişilerin sayısı her ne kadar az olsa da hem grip hem de koronavirüse yakalanan hastaların ölüm riski genel nüfusa oranla ortalama 5,92 kat daha fazla.

Yapılan araştırmada hem grip hem de koronavirüs taşıyan hastaların ölüm riskinin yalnızca COVID-19 hastalarına kıyasla 2,3 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacıların yaptığı açıklamada iki virüse de yakalanan hastaların %43'ünün, sadece COVID-19 hastalığına sahip olanların %27'sinin hayatını kaybettiğine yer verildi. Uzmanlar ise risk grubunda olan insanların grip aşısı olmasını tavsiye etti.