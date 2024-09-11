Google Play Store'dan Temizlik Operasyonu: 1 Milyon Uygulama Mağazadan Kaldırıldı!

Google'ın ünlü uygulama ve oyun mağazası Google Play Store ile ilgili ilginç bir gelişme gündem oldu. Google tarafından yürütülen temizlik operasyonu kapsamında popüler mağazadan son 1 yılda 1 milyondan fazla uygulamanın kaldırıldığı gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Google Play Store, Düşük Kaliteye Sahip 1 Milyon Uygulamayı Mağazasından Kaldırdı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Play Store mağazasında yer alan riskli ve düşük kaliteli uygulamaların kaldırılacağını açıklayan Google, geçtiğimiz bir yıllık süreçte büyük bir temizlik operasyonu yürüttü. Şirket, mağazada 1 milyondan fazla kalitesiz ve risk teşkil eden uygulamanın fişini çekti. Haziran ayında toplam uygulama sayısı 1.7 milyon'un altına düşen mağaza, bu alanda yüzde 55'lik bir düşüş yaşadı.

Google, söz konusu temizlik ile birlikte Play Store'daki uygulamaların kalitesini artırmayı ve kötü amaçlı yazılımlar içeren uygulamaların sayısını azaltmayı hedefliyor. Şirket, Android uygulama mağazasında "etkileşimli, istikrarlı ve duyarlı" uygulamalar görmek istediğini belirten firma, bundan böyle mağazada işlevsiz uygulamalara yer vermeyeceğini aktarıyor.

Öte yandan Google, mağazaya eklenecek yeni uygulamalar için geliştiriciler sayfasında dört farklı kalite standardını listeledi: Temel Değer, Kullanıcı Deneyimi, Teknik Kalite ve Gizlilik ve Güvenlik. Mevcut standartlar ile yüksek kaliteli uygulamaların ve oyunların kullanıcı değerini sağlaması, kullanımı keyifli olması, premium cihazlardan en iyi şekilde yararlanması ve güvenlik için tasarlanmış olması gerektiği vurgulanıyor.

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