Google Play Store Derecelendirme Sistemi Değişiyor

Google, Play Store derecelendirme sistemi için değişikliğe gidiyor. Yazılım devi, kullanıcıların 1 ile 5 arasında verdiği puana bağlı olarak değişen uygulama incelemesini artık verilen puanları daha ayrıntılı olarak göstermeye başlıyor.

İster Android ister iOS kullanıcısı olun, hangi işletim sistemini kullandığı fark etmeksizin her kullanıcı cihazına yeni bir uygulama indirmeden önce o uygulamanın gerçekten de indirilecek bir uygulama olup olmadığını öğrenmek için kullanıcı yorumlarına güvenir.

Android'in resmi uygulama mağazası olan Play Store'un 1 ile 5 arasında bir derecelendirme sistemi bulunuyor. Kullanıcılar 1 ile 5 arasında bir puan vererek uygulamanın aldığı puanı değiştirebiliyor. Bunu yapabilmeleri için sadece bir Google hesaplarının olması yeterli oluyor.

Kullanıcılar bir uygulama indirmeden önce puanlara baktığından derecelendirme uygulama geliştiricileri için zannedilenden çok daha büyük rol oynuyor. Google da Play Store'da bu nedenle köklü bir değişiklik yapmayı planlıyor.

Yeni Play Store Derecelendirme Sistemi Nasıl Olacak?

Engadget tarafından aktarılan bilgilere göre kasım ayından itibaren gösterilecek olan derecelendirmeler kullanıcının yaşadığı yere göre belirlenecek. Örneğin bir kullanıcı eğer Japonya'da yaşıyorsa öncelikle Japon kullanıcılarının uygulama hakkında ne düşündüğünü, uygulamaya kaç puan verdiğini görecek. Kullanıcı eğer Japonya değil de Türkiye'de yaşıyorsa Türkiye'deki kullanıcıların uygulama hakkındaki düşüncesini görüntüleyecek.

Google, bu önemli değişikliği aslında geliştiricilere yardımcı olmak için yapıyor. Şirket bu değişiklikle birlikte belirli bir bölgede yaşayan kişilerin uygulama üzerindeki küresel bir etki göstermesinin önüne geçmek istiyor.

Bu, örneğin bir uygulamanın belirli bölgelerde görülen bir hatadan ötürü uygulamaya verilen olumsuz derecelendirmeler, başka bölgelerdeki kullanıcıların da benzer hata ile karşılaşabileceğini düşünmesine neden olabilir. Kullanıcıların öncelikli olarak kendi yaşadığı yerdeki insanların uygulamaya verdiği puanı görmesi, bu gibi sorunların son bulmasını sağlayabilir.

Play Store'a Uygulama İzleme Şeffaflığı Geliyor

Android'in güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olan Suzanne Frey tarafından aktarılan bilgilere göre uygulamasını Play Store'da tutan bütün uygulama geliştiricilerinin yeni güncelleme ile kullanıcılardan hangi verileri ne amaçla toplayıp kullandığına dair ayrıntılı olarak bilgi vermesi gerekecek.

Yeni eklenecek bölüm, derecelendirme ve incelemelerin hemen üzerinde yer alacak. Kullanıcı, uygulamanın açıklamasının altında uygulamanın hangi bilgileri topladığını görüntüleyebilecek. Burada uygulamanın ne tür verileri topladığı, kullanıcıdan topladığı verileri ne kadar süre boyunca tuttuğu gibi bilgilerin yer alması bekleniyor.

Google'ın uygulama izleme şeffaflığı güncellemesi, 2022 yılının ilk çeyreğinde yayımlanacak ve geliştiricilere gerekli düzenlemeleri yapması için nisan ayına kadar süre verilecek.