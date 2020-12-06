Google’ın Android işletim sistemli akıllı telefonlarda en çok kullanılan uygulama mağazası Play Store uygulama paylaşma özelliği alıyor. Şirketin uygulama mağazasını kullanan Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları, uygulamaları herhangi bir üçüncü taraf uygulamanın yardımını almadan diğerleri ile doğrudan paylaşma imkanına sahip oluyor.

Play Store Uygulama Paylaşma Özelliği Nedir?

Teknoloji, yıllar önce bugünkü gelişmişliğine sahip değilken fotoğraf, video ve benzeri dosyaları aktarmak biraz güç olabiliyordu. Metinleri, bağlantıları, fotoğrafları karşı tarafa aktarmak geçmiş yıllarda büyük bir başarı olarak kabul ediliyordu. Yanındaki birine dosya aktarmak için genellikle bluetooth teknolojisine başvuruluyordu ancak teknoloji zamanla gelişti ve bugünkü haline geldi.

Uygulama geliştiricileri, WhatsApp Messenger gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını geliştirerek kullanıcıların yalnızca bir tıklama ile karşı tarafa fotoğraf, video, ses, bağlantı ve benzeri ögeleri aktarmasına yardımcı oldu. Teknoloji çevresinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde dosya aktarmak bir sorun olmaktan çok uzaklaştı. Uygulama geliştiricileri tarafından geliştirilen her bir uygulama, cihazlar arası dosya paylaşma biçimini olumlu yönde etkiledi.

Cihazlar arası paylaşım yıllar içerisinde çok daha kolay bir hale gelse de değişmeden kalan tek şey, uygulamaların cihazlar arasında paylaşılması oldu. Arkadaşınız cihazınızda yer alan bir uygulamayı sizden istediğinde bugüne kadar uygulamayı onunla paylaşabileceğiniz herhangi bir seçeneğiniz bulunmuyordu. Bu nedenle arkadaşınızın uygulamayı indirmek için Google Play Store gibi uygulama mağazalarını ziyaret etmesi gerekiyordu.

Yakındakilerle Uygulama Paylaşma Nasıl Kullanılacak?

Play Store uygulama paylaşma özelliği, isminden de anlaşılacağı gibi Android işletim sistemli akıllı telefonunuza indirdiğiniz uygulamaları yalnızca birkaç tıklama ile karşı tarafa göndermenize veya karşı tarafın cihazında yer alan uygulamaları cihazınıza indirmenize olanak tanıyor. Gönderen kişi sizsen “Uygulamaları ve Oyunları Yönet” sayfasına tıklamanız ve bu sayfadaki “Uygulama Paylaş” seçeneğine tıklamanız gerekecek.

Bu seçeneğe dokunduğunuz zaman önünüze karşı tarafa aktarabileceğiniz tüm uygulamaların bir listesi gelecek. Bu listeden paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçebilir ve aktarma sürecini başlatabilirsiniz. Aktarma işleminin başlaması için alıcı tarafın onayını almanız gerekeceğini unutmamalısınız. Google Play Store’a gelecek olan bu özelliğin en iyi tarafı ise aktarma sürecinde internet bağlantısına ihtiyacınız olmayacak.

Uygulama Paylaşma Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Google Play’in yakındakilerle paylaşma özelliği, kullanıcıların yıllardan beri devam eden sorununu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Bu fikir üzerinde durulmaya 2018 yılında başlandı ve Google, bu fikri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Şirket söz konusu özelliğin çok yakın bir zamanda gelecek olan bir güncelleme ile kullanılmaya başlanabileceğini duyurdu.