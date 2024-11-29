Play Store'da Virüslü Uygulamalar Tespit Edildi! Bu Uygulamalar Yüklüyse Hemen Silin

Siber güvenlik şirketi McAfee'de çalışan araştırmacılar, Google Play Store'da kişisel ve finansal verileri ele geçirebilen 15 uygulama tespit etti. Bu uygulamaların toplamda yaklaşık 8 milyon kez indirildiği açıklandı.

Bilgisayar korsanları, kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaları oluştururken resmî finansal uygulamaların logosunu, ismini ve tasarımını taklit etti. Böylece kullanıcıların şüphe duymadan zararlı yazılımları indirmesi sağlandı.

Bu zararlı uygulamalar ile Güney Amerika, Güney Asya ve Afrika'daki Android kullanıcıları hedeflendi. McAfee, sahte uygulamaların listesini de paylaştı.

Kötü Amaçlı Yazılım Tespit Edilen Uygulamalar