Play Store'da Virüslü Uygulamalar Tespit Edildi! Bu Uygulamalar Yüklüyse Hemen Silin
Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 15 uygulama tespit edildi. İşte milyonlarca kez indirilen zararlı uygulamaların listesi!
Siber güvenlik şirketi McAfee'de çalışan araştırmacılar, Google Play Store'da kişisel ve finansal verileri ele geçirebilen 15 uygulama tespit etti. Bu uygulamaların toplamda yaklaşık 8 milyon kez indirildiği açıklandı.
Bilgisayar korsanları, kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaları oluştururken resmî finansal uygulamaların logosunu, ismini ve tasarımını taklit etti. Böylece kullanıcıların şüphe duymadan zararlı yazılımları indirmesi sağlandı.
Bu zararlı uygulamalar ile Güney Amerika, Güney Asya ve Afrika'daki Android kullanıcıları hedeflendi. McAfee, sahte uygulamaların listesini de paylaştı.
Kötü Amaçlı Yazılım Tespit Edilen Uygulamalar
- Préstamo Seguro-Rápido, Seguro: 1 milyon kez indirildi.
- Préstamo Rápido-Credit Easy: 1 milyon kez indirildi.
- Get Baht Easily - Quick Loan: 1 milyon kez indirildi.
- RupiahKilat-Dana cair: 1 milyon kez indirildi.
- Borrow Happil – Loan: 1 milyon kez indirildi.
- Happy Money: 1 milyon kez indirildi.
- KreditKu-Uang Online: 500 bin kez indirildi.
- Dana Kilat-Pinjaman kecil: 500 bin kez indirildi.
- Cash Loan-Vay tiền: 100 bin kez indirildi.
- RapidFinance: 100 bin kez indirildi.
- PrêtPourVous: 100 bin kez indirildi.
- Huayna Money – Préstamo Rápido: 100 bin kez indirildi.
- IPréstamos: Rápido Crédito: 100 bin kez indirildi.
- ConseguirSol-Dinero Rápido: 100 bin kez indirildi.
- ÉcoPrêt Prêt En Ligne: 100 bin kez indirildi.