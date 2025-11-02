Google'dan Play Store'a Hayat Kurtaran Özellik Geliyor!

Teknoloji devi Google, bünyesindeki tüm ürün ve hizmetleri yapay zeka ile yenileme misyonuna hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şirketin son hamlesi milyonlarca Android kullanıcısının uğrak noktası olan Play Store'a yönelik oldu.

Yayınlanan son güncelleme ile birlikte pek çok sipariş platformunda karşımıza çıkan yapay zeka destekli yorum özetleri Play Store'a da geldi. Artık kullanıcılar uygulamalar hakkında bilgi edinmek için saatlerde yorum okumak yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetleri inceleyebilecek. İşte detaylar!

Play Store'un Yapay Zeka Özetleri Nasıl Çalışıyor?

Yapılan paylaşımlara göre, kullanıcılar artık Google Play Store'un uygulama sayfalarının hemen altında "Kullanıcılar Şunları Söylüyor" başlıklı yeni bir bölüm ile karşılaşacak. İnceleme ve yorumların hemen üstünde bulunan bu kısımda yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerler görüntülenecek.

Google AI modeli uygulamalar için hem en çok dile getirilen olumlu eleştirileri hem de negatif geri bildirimleri harmanlayarak tek bir özet paragrafı oluşturacak. Ancak bu özetlerin sadece yeterli sayıda yoruma sahip olan uygulamalar için oluşturulacağı belirtiliyor. Özet oluşturulması için tam olarak kaç yorumun gerektiği ise henüz bilinmiyor.

Yorumlar İçin Yeni Filtreleme Seçenekleri de Geliyor

Oluşturulan bu özet paragrafın hemen altında ise üzerine dokunulabilir anahtar kelime etiketleri bulunuyor. Bu etiketler sayesinde Örneğin "Pil Ömrü," "Hata Düzeltmeleri" veya "Kullanıcı Arayüzü" gibi seçeneklere tıklayarak o konudan bahseden yorumlara hızlıca erişebiliyorsunuz.

Öte yandan bu özellikler tıpkı Google'ın diğer güncellemeleri gibi kullanıcılara kademeli olarak ulaşabiliyor. Bu nedenle henüz Play Store'da söz konusu özellikleri görüntüleyemeyebilirsiniz. Zira güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması birkaç hafta sürebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.