Play Store'da Büyük Tehlike! Milyonlarca Zararlı Uygulama İndirildi

Siber güvenlik uzmanları, Google Play Store'daki bazı uygulamalar hakkında endişe verici bir bilgi paylaşımında bulundu. Zscaler tarafından yayınlanan verilere göre 1 yıldan daha az bir süre içinde çok sayıda zararlı uygulama indirildi. Bu uygulamalar aracılığıyla yayılan kötü amaçlı yazılımlardan bazılarına da dikkat çekildi.

Play Store'da Zararlı Uygulamalar 42 Milyon Kez İndirildi

Bir güvenlik şirketi olan Zscaler, kötü amaçlı Android uygulamalarının Google Play Store üzerinden 42 milyon kez indirildiğini ileri sürdü. Dahası, bu sayılar çok kısa bir zaman dilimini kapsıyor. Aktarılan bilgilere göre söz konusu indirme işlemleri, Haziran 2024 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Güvenlik araştırmacıları, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını hedef alan kötü amaçlı yazılımlarda önceki yıla göre yüzde 67'lik bir artış meydana geldiğini tespit etti. Bu uygulamalar üzerinden en çok dolaşıma sokulan zararlı yazılım türleri arasında ise casus yazılımlar ve truva atları yer aldı.

Kötü niyetli kişilerin bu uygulamalarla genellikle Android kullanıcılarının çeşitli hizmetler için oluşturduğu Google ve benzeri hesapları ele geçirmeyi ve finansal bilgileri toplamayı amaçladığını belirtildi. Hedeflenen kullanıcıların yüzde 55'inin ise Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Kanada'da yer alan kullanıcılardan oluştuğu da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

En çok dikkat çeken zararlı yazılımların başında Anatsa geliyor. İlk olarak 2020 yılında keşfedilen bu zararlı yazılım, 831'den fazla finansal kuruluş ve kripto platformundan veri çalacak şekilde geliştirildi. Diğer bir tehlikeli zararlı yazılım ise Void. Bu kötü amaçlı yazılım şimdiye kadar 1,6 milyon cihaza ulaştı. kötü amaçlı kişilerin cihazınıza uzaktan erişim elde etmelerini sağlayan Xnotice isimli truva atı da kullanıcılar için çok ciddi bir risk oluşturdu.

Google, bu tür kötü amaçlı uygulamalara geçit vermemek için uygulama mağazasını her geçen gün daha güvenli hâle getiriyor ancak Play Store üzerinden uygulama indirmeden önce bu tür riskleri her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca bir uygulama indirmeden önce kullanıcı yorumlarını incelemeyi unutmayın.