PUBG'nin Geliştiricilerinden Yeni Hayatta Kalma Oyunu Geliyor!

Oyun dünyasının en büyük çıkışlarından birine imza atan PUBG, piyasaya sürülmesinden yıllar geçse bile hala mevcut popülerliğini koruyor. Şüphesiz bu başarının arkasındaki en önemli isimlerden birisi ise oyunun geliştiricisi PlayerUnknown. PUBG'nin ardından sektörde sağlam bir yer edinen şirket, şimdilerle geliştirdiği başka bir hayatta kalma oyununa yelken açmış durumda.

Bir süredir oyun dünyasında konuşulan "Prologue: Go Wayback!" isimli yeni oyununu piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdüren şirket, nihayet yeni yapımının oynanış videosunu yayınladı.

Prologue: Go Wayback'ten İlk Fragman Geldi

PlayerUnknown, kısa bir süre önce merakla beklenen oyununun yeni fragmanını yayınladı. PUBG'nin tersine terk oyunculu oynanabilecek yeni yapımın daha az aksiyona sahne olacağı, yüksek grafik kalitesiyle herkesi kendine hayran bırakacağı görülüyor.

Fragmanı incelediğimizde Prologue: Go Wayback'in ünlü simülasyon oyunlarıyla yarışabilecek bir grafik kalitesine sahip olduğunu görüyoruz. Daha öncesinde yeni yapım hakkında açıklamalarda bulunaun geliştiriciler, yapay zeka teknolojisi ile birlikte oluşturdukları gerçekçi arazi alanlarıyla oyunun hayatta kalma serüvenini doyasıya hissetireceğinin sinyallerini vermişti. Videoda gördüğümüz grafikler gerçekten de bunun doğru olduğunu vurgulayan cinsten.

Öte yandan Prologue: Go Wayback ile ilgili bildiklerimiz hala çok az. Bu bağlamda henüz oyun hakkındaki detayların hala çok gri olduğunu söyleyebiliriz. Steam'de listelenen yapımın 2025 yılı içerisinde erken erişime açılacağı bildiriliyor.

İşte Prologue: Go Wayback'in oynanışına dair görüntüler:

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