PlayStation Kontrolcüleri Bundan 10 Yıl Sonra Nasıl Görünecek? (Video)

Sony, oyun tarafında bir gelecek gösterimi yaptığı “Creative Entertainment Vision” adında bir video paylaştı. Bu video harici gerçek hiçbir ürün gösterilmedi çünkü şirket sadece 10 yıl sonra PlayStation ile video oyunu oynamanın nasıl göründüğüyle ilgili bir hayal kurdu.

Sony 10 Yıl Sonrasını Hayal Etti

Paylaşılan bu YouTube videosunda, oyun kumandası da dahil olmak üzere gelecekteki cihazlara yönelik birçok yenilik gösterildi. Sony, bu videodaki içeriğin doğrudan mevcut herhangi bir Sony ürünüyle ilgili olmadığını belirtti. Gerçek olmasa bile bununla bir video oyunu oynamayı hayal etmek oldukça eğlenceli göründü.

Gelecek gösterimi yapılan “Creative Entertainment Vision” isimli videoyu ise buradan izleyebilirsiniz:

PlayStation kontrolcüleri bundan 10 yıl sonra nasıl görünecek?



Sony, paylaştığı YouTube videosunda PlayStation kontrolcülerinin 10 yıl sonra nasıl görünebileceğini bizlere gösteriyor 👀pic.twitter.com/zjTRvhn36Y — Tamindir.com (@Tamindir) May 23, 2024

Ayrıca, videoda yüzen ve kavisli bir ekrana benzeyen bir şeye bağlı bir PlayStation kontrol cihazı gösterilmektedir. Sony’nin bununla ilgili pek detaylı açıklaması yok çünkü gerçek değil ve sadece gelecekte konsolun nasıl görüneceğiyle ilgili bir deneme videosundan oluşuyor.

Her ne kadar eğlenceli de görülse ciddi olarak değerlendirirsek bundan on yıl sonra Sony'nin hala konsol üretmeye devam ettiğini varsaydığımızda belki de gelecekteki PlayStation cihazları ile videoda gördüklerimizi yaşama ihtimalimiz olacak.