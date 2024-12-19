PlayStation 2024'ün En İyi Oyunlarını Açıkladı: İşte Kazananlar!

Her geçen gün daha da fazla büyüyen oyun sektörü, bu yılda birbirinden önemli yapımlara sahne oldu. 2024'ün sonuna yaklaştığımız bu günlerde ise pek çok kuruluş, senenin unutulmaz oyunlarına ödüllerini dağıtmaya başladı. Bu kuruluşlardan sonuncusu ise PlayStation oldu.

PlayStation Blog tarafından her sene düzenlenen "Yılın Oyunları" isimli ödül töreninin 2024 yılındaki kazananları belli oldu. 2024'e damga vuran pek çok yapım, yılın en iyi oyunundan, en iyi grafiklere kadar pek çok kategoride ödüllerine kavuştu. İşte kazananlar...

Astro Bot Yine Ödülleri Topladı

Merakla beklenen ödül töreninde yılın en iyi oyunu, geçtiğimiz haftalarda The Game Awards'tan da aynı unvanı alan Astro Bot oldu. Sevilen oyun ayrıca, en iyi sanat yönetimi, En iyi ses&DualSense kullanımı ve En iyi erişilebilirlik özellikleri dallarında da ödülleri topladı.

PlayStation Yılın Oyunları 2024 Kazananları

En iyi PS5 oyunu: Astro Bot

Astro Bot En iyi sanat yönetimi: Astro Bot

Astro Bot En iyi ses&DualSense kullanımı: Astro Bot

Astro Bot En iyi erişilebilirlik özellikleri: Astro Bot

Astro Bot En iyi devam eden oyun: Fortnite

Fortnite En iyi stüdyo: Team Asobi (Astro Bot)

Team Asobi (Astro Bot) En iyi PS4 oyunu: Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty Black Ops 6 En iyi devam eden oyun: Fortnite

Fortnite En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 En iyi grafik: Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 En iyi yeni karakter: Eve (Stellar Blade)

Eve (Stellar Blade) En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 En iyi hikaye: Silent Hill 2

Silent Hill 2 En iyi multiplayer oyun deneyimi: Helldivers 2

Helldivers 2 En çok beklenen oyun: Ghost of Yōtei

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