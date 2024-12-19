PlayStation 2024'ün En İyi Oyunlarını Açıkladı: İşte Kazananlar!
PlayStation Blog, 2024'ün en iyi oyunlarını Yılın Oyunları 2024 kazananları geçtiğimiz saatlerde belli oldu.
Her geçen gün daha da fazla büyüyen oyun sektörü, bu yılda birbirinden önemli yapımlara sahne oldu. 2024'ün sonuna yaklaştığımız bu günlerde ise pek çok kuruluş, senenin unutulmaz oyunlarına ödüllerini dağıtmaya başladı. Bu kuruluşlardan sonuncusu ise PlayStation oldu.
PlayStation Blog tarafından her sene düzenlenen "Yılın Oyunları" isimli ödül töreninin 2024 yılındaki kazananları belli oldu. 2024'e damga vuran pek çok yapım, yılın en iyi oyunundan, en iyi grafiklere kadar pek çok kategoride ödüllerine kavuştu. İşte kazananlar...
Astro Bot Yine Ödülleri Topladı
Merakla beklenen ödül töreninde yılın en iyi oyunu, geçtiğimiz haftalarda The Game Awards'tan da aynı unvanı alan Astro Bot oldu. Sevilen oyun ayrıca, en iyi sanat yönetimi, En iyi ses&DualSense kullanımı ve En iyi erişilebilirlik özellikleri dallarında da ödülleri topladı.
PlayStation Yılın Oyunları 2024 Kazananları
- En iyi PS5 oyunu: Astro Bot
- En iyi sanat yönetimi: Astro Bot
- En iyi ses&DualSense kullanımı: Astro Bot
- En iyi erişilebilirlik özellikleri: Astro Bot
- En iyi devam eden oyun: Fortnite
- En iyi stüdyo: Team Asobi (Astro Bot)
- En iyi PS4 oyunu: Call of Duty Black Ops 6
- En iyi devam eden oyun: Fortnite
- En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25
- En iyi grafik: Black Myth: Wukong
- En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25
- En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25
- En iyi yeni karakter: Eve (Stellar Blade)
- En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25
- En iyi hikaye: Silent Hill 2
- En iyi multiplayer oyun deneyimi: Helldivers 2
- En çok beklenen oyun: Ghost of Yōtei
Yılın Oyunu Belli Oldu: The Game Awards 2024'ün Tüm Kazananları
The Game Awards töreninde "Yılın Oyunu" dahil 2024'ün en iyi oyunları taçlandırıldı. İşte kazananlar!
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