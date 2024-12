Yılın Oyunu Belli Oldu: The Game Awards 2024'ün Tüm Kazananları

Oyun dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen ve yılın oyunu dahil pek çok farklı kategoride ödül veren The Game Awards töreni, dün gece gerçekleşti. Peki 2024'ün en iyi oyunları hangileri oldu. işte The Game Awards'ün ödül kazanan oyunları!

The Game Awards 2024'te Yılın Oyunu Astro Bot Oldu

The Game Awards her ne kadar birden çok kategoride ödül veren bir kuruluş olsa da her yıl en merak edilen "Yılın Oyunu" ödülü oluyor. Bu sene ise Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth ve Elden Ring DLC'si Shadow of The Erdtree gibi adayların yarıştığı kategoride sürpriz yapan Sony'nin Astro Bot'u oldu. Tüm ödüller ise şu şekilde:

Yılın Oyunu

Kazanan: "Astro Bot"

"Astro Bot" Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

En İyi Yönetim

Kazanan: "Astro Bot"

"Astro Bot" Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

En İyi Hikaye Anlatımı

Kazanan: "Metaphor: ReFantazio"

"Metaphor: ReFantazio" Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Senua's Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

En İyi Sanat Yönetimi

Kazanan: "Astro Bot"

"Astro Bot" Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

En İyi Müzik ve Skor

Kazanan: "Final Fantasy VII Rebirth"

"Final Fantasy VII Rebirth" Astro Bot

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

En İyi Ses Tasarımı

Kazanan: "Senua's Saga: Hellblade II"

"Senua's Saga: Hellblade II" Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy VII Rebirth

Silent Hill 2

En İyi Performans

Kazanan: Melina Juergens, "Senua's Saga: Hellblade II"

Melina Juergens, "Senua's Saga: Hellblade II" Briana White ("Final Fantasy VII Rebirth")

Hannah Telle ("Life Is Strange: Double Exposure")

Humberly González ("Star Wars Outlaws")

Luke Roberts ("Silent Hill 2")

Etkileyici Oyunlar

Kazanan: "Neva"

"Neva" Closer the Distance

Indika

Life Is Strange: Double Exposure

Senua's Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

En İyi Bağımsız Oyun

Kazanan: "Balatro"

"Balatro" Animal Well

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun

Kazanan: "Balatro"

"Balatro" Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

En İyi Mobil Oyun

Kazanan: "Balatro"

"Balatro" AFK Journey

Pokemon Trading Card Game Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

En İyi VR/AR Oyunu

Kazanan: "Batman: Arkham Shadow"

"Batman: Arkham Shadow" Arizona Sunshine Remake

Asgard's Wrath 2

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

En İyi Aksiyon Oyunu

Kazanan: "Black Myth: Wukong"

"Black Myth: Wukong" Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers II", "Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine II

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

Kazanan: "Astro Bot"

"Astro Bot" Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

En İyi Rol Yapma Oyunu