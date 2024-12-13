Yılın Oyunu Belli Oldu: The Game Awards 2024'ün Tüm Kazananları
The Game Awards töreninde "Yılın Oyunu" dahil 2024'ün en iyi oyunları taçlandırıldı. İşte kazananlar!
Oyun dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen ve yılın oyunu dahil pek çok farklı kategoride ödül veren The Game Awards töreni, dün gece gerçekleşti. Peki 2024'ün en iyi oyunları hangileri oldu. işte The Game Awards'ün ödül kazanan oyunları!
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The Game Awards 2024'te Yılın Oyunu Astro Bot Oldu
The Game Awards her ne kadar birden çok kategoride ödül veren bir kuruluş olsa da her yıl en merak edilen "Yılın Oyunu" ödülü oluyor. Bu sene ise Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth ve Elden Ring DLC'si Shadow of The Erdtree gibi adayların yarıştığı kategoride sürpriz yapan Sony'nin Astro Bot'u oldu. Tüm ödüller ise şu şekilde:
Yılın Oyunu
- Kazanan: "Astro Bot"
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Yönetim
- Kazanan: "Astro Bot"
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Hikaye Anlatımı
- Kazanan: "Metaphor: ReFantazio"
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Senua's Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
En İyi Sanat Yönetimi
- Kazanan: "Astro Bot"
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Metaphor: ReFantazio
- Neva
En İyi Müzik ve Skor
- Kazanan: "Final Fantasy VII Rebirth"
- Astro Bot
- Metaphor: ReFantazio
- Silent Hill 2
- Stellar Blade
En İyi Ses Tasarımı
- Kazanan: "Senua's Saga: Hellblade II"
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- Final Fantasy VII Rebirth
- Silent Hill 2
En İyi Performans
- Kazanan: Melina Juergens, "Senua's Saga: Hellblade II"
- Briana White ("Final Fantasy VII Rebirth")
- Hannah Telle ("Life Is Strange: Double Exposure")
- Humberly González ("Star Wars Outlaws")
- Luke Roberts ("Silent Hill 2")
Etkileyici Oyunlar
- Kazanan: "Neva"
- Closer the Distance
- Indika
- Life Is Strange: Double Exposure
- Senua's Saga: Hellblade II
- Tales of Kenzera: Zau
En İyi Bağımsız Oyun
- Kazanan: "Balatro"
- Animal Well
- Lorelei and the Laser Eyes
- Neva
- UFO 50
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun
- Kazanan: "Balatro"
- Animal Well
- Manor Lords
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
En İyi Mobil Oyun
- Kazanan: "Balatro"
- AFK Journey
- Pokemon Trading Card Game Pocket
- Wuthering Waves
- Zenless Zone Zero
En İyi VR/AR Oyunu
- Kazanan: "Batman: Arkham Shadow"
- Arizona Sunshine Remake
- Asgard's Wrath 2
- Metal: Hellsinger VR
- Metro Awakening
En İyi Aksiyon Oyunu
- Kazanan: "Black Myth: Wukong"
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers II", "Stellar Blade
- Warhammer 40,000: Space Marine II
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- Kazanan: "Astro Bot"
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
En İyi Rol Yapma Oyunu
- Kazanan: "Metaphor: ReFantazio"
- Final Fantasy VII Rebirth
- Black Myth: Wukong
- Persona 5 Tactica
- Sea of Stars