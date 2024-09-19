Sony, Playstation Serisinin 30. Yıldönümüne Özel Nostalji Tutkunlarını Hayran Bırakacak Yeni PlayStation 5 Pro Koleksiyonunu Tanıttı!

Sony, ünlü oyun konsolu serisi PlayStation'un ilk modelinin 30. yılına özel düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Dev şirket, konsolun 30. yılına özel olarak sınırlı sayıda üreteceği nostaljik PlayStation 5 Pro koleksiyonunu tanıttı. Detaylar haberde.

30. Yıldönümüne PlayStation 5 Pro Koleksiyonu Nostaljik Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Sony, kısa bir süre önce PlayStation serisinin 30.yıldönümüne özel olarak üreteceği yeni koleksiyonunu duyurdu. Nostaljik tasarımıyla dikkat çeken özel koleksiyon, 3 Aralık 1994'te piyasaya sürülen ilk PlayStation modelinin rengine ev sahipliği yapan PlayStation 5 Pro, DualSense, PlayStation Oyuncu Portalı ve bir dizi özel kablo ve çıkartmayı bünyesinde barındırıyor.

30. yıla özel olarak tekrardan tasarlanan yeni PS 5 Pro konsolu, ilk modelden esinlenen gri tonlu bir renk paleti ve eski PlayStation logosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Konsolun özellikleri ise geçtiğimiz hafta çıkış yapan orijinal model ile tamamen aynı. Sınırlı sayıda üretilecek cihaz ayrıca, DualSense şarj istasyonu, disk sürücü için konsol kapağı, dikey stand ve özel koleskiyona ait bazı aksesuarlara birlikte satılacak.

PlayStation 30. Yıldönümü Koleksiyonu 21 Kasım 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. 12.300 adetle sınırlı yeni koleksiyonun her bir adedi, üzerinde üretimine ait sayılara sahip olacak. Koleksiyon içindeki ürünlerin ayrı ayrı satılacağını ve fiyatları konusunda henüz bir bilgi olmadığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...