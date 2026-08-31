vivo'dan Şarj Cihazını Unutturacak Telefon Geliyor: Pil Kapasitesi Belli Oldu

vivo’nun bir süredir üzerinde çalıştığı T5 5G için geri sayım başladı. Akıllı telefonun tanıtım tarihi yaklaşırken teknik özellikleri de birer birer açıklanıyor. Son olarak Çinli marka yeni modelin batarya detaylarını paylaştı. İşte merak edilen detaylar!

vivo T5 5G Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

vivo'nun paylaştığı tanıtım posterine göre vivo T5 5G'de 7.050 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Markanın iddiasına göre telefon beş yıl boyunca pil sağlığını koruyacak. Ayrıca tek şarjla 85 saate kadar müzik dinleme süresi sunacak. Yerel video oynatma süresiyse 34,7 saate kadar çıkacak. Sadece bunlarla sınırlı değil. Şirketin iddiasına göre ürünün pili 7,9 saate kadar oyun oynama, 22 saate kadar video izleme ve 24 saate kadar mesajlaşma süresi sunabilecek.

vivo T5 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran tipi: 3D kavisli AMOLED

Çözünürlük: 1,5K

Tazeleme hızı: 144 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7500 Turbo

Batarya: 7050 mAh

vivo T5 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo’nun yeni telefonu T5 5G 2 Eylül’de vitrine çıkacak. Bu lansmanla birlikte modelin teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı resmi olarak açıklanacak. Öte yandan vivo’nun Türkiye pazarında oldukça aktif olduğunu belirtelim. Ancak markanın T serisi akıllı telefonları ülkemizde yaygın olarak satılmıyor. Bu nedenle vivo T5 5G’nin de Türkiye pazarına gelmemesi ihtimaller arasında yer alıyor.

vivo T5 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5 5G’nin fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Geçen yıl çıkan selefi yaklaşık 260 dolarlık bir fiyatla satışa sunulmuştu. Yeni model daha güçlü özelliklerle geleceği için 300 dolar yani yaklaşık 14.478 TL seviyesinde fiyatlandırılması söz konusu. Türkiye’de uygulanan vergiler de hesaba katıldığında bu fiyatın yaklaşık 30.000 TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.

Editörün Yorumu

Halihazırda batarya performansı düşük bir akıllı telefon kullanıyorum. Bu nedenle 7.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip telefon bile benim için çağ atlamış gibi hissettirir. vivo T5 5G’nin de pil ömrüyle kullanıcılarını memnun edeceğini düşünüyorum. Diğer teknik özelliklerinin de oldukça başarılı olacağını söyleyebilirim.