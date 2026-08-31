Uygun Fiyatlı Togg T6X İçin Tarih Belli Oldu!

2023 yılında yollara çıkan Togg T10X tüm Türkiye'yi heyecanlandırmıştı. T10X modelini ise sedan T10F izlemişti. Ülkemizde şimdiye kadar önemli satış rakamlarına ulaşan iki yerli otomobilimize şimdi ise uygun fiyatlı bir kardeş geliyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı ile yaptığı söyleşide markanın geleceği ve yeni T6X modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Togg T6X Ne Zaman Yollara Çıkacak?

Anadolu Ajansı ile yaptığı söyleşiye Togg T6X modelinin prototipi ile birlikte çıkan Fuat Tosyalı, yeni model için tarih verdi. Tosyalı, yeni ve daha ulaşılabilir olan T6X modelin için 2027 yılının Haziran ayında talep toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Yeni modelin aynı ayın sonunda ise kullanıcılara ulaşması planlanıyor.

Her markanın Togg'a ulaşmasını sağlayacak bir otomobil olarak lanse edilen T6X modelinin fiyatının da oldukça iddialı olması bekleniyor. Tosyalı daha önce yaptığı açıklamada yeni modellerinin mevcut fiyatların yarısına satılacağını belirtmişti. Tosyalı, 2026 yılının başında yeni model için fiyat hedefini 1,3 milyon TL olarak ifade etmişti.

Söyleşi sırasında Togg T6X modelinin fiyatı üzerine gelen soru üzerine hedeflerinin değişmediğini aktaran Tosyalı, mevcut şartlarda büyük bir değişiklik yaşanmadığı sürece aracı belirlenen fiyattan satışa sunmayı hedeflediklerini aktardı. Başarılı yönetici "Ulaşılabilir, en ekonomik otomobili hem de en iyi donanımla vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz, inşallah bu hedefimize de ulaşacağız ifadelerini kullandı.

Togg T6X'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Fuat Tosyalı'nın söyleşisi sırasında yeni yerli otomobil hakkında da bilgi sahibi olmayı başardık. Henüz prototip aşamasında olan model bu aşamada T10X ve T10F modellerinden tasarım anlamında ayrışıyor. Daha sade bir tasarım ile karşımıza çıkacak olan T6X, B-SUV segmentinde mücadele edecek.

Yeni model ön tarafta ince yapılı ve oldukça sade bir far tasarımına sahip. Bu bölümün altında ise Togg'un imzası olarak nitelendirebileceğimiz ters 'L' şeklindeki LED farlar yer alıyor. Bu LED üniteler T10X ve T10F modellerine göre çok daha sade tasarlanmış. Yeni model ayrıca ön bölümde ızgarasız tasarımı ile geleneksel otomobil çizgisinden de ayrılıyor.

Ön bölümde ağabeylerinin aksine ızgarasız bir tasarım benimseyen T6X diğer elektrikli modellere daha çok yaklaştığını söyleyebiliriz. Ön bölümde araçta soğutma işlevini ise tamponun altındaki hava girişleri üstlenecek gibi görünüyor. Tabi ki henüz bunun bir prototip olduğunu ve tasarımın ileride değişebileceğini söylemekte fayda var. Ancak hem tasarımı hem de fiyatı ile Togg T6X önümüzdeki sene piyasaya hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Togg T10X ve T10F modelleri ile C segmentinde oldukça başarılı işler çıkarmış olsa da çoğu kişinin gözü ilk günden bu yana daha uygun fiyatlı bir model üzerindeydi. Togg T6X ile birlikte bu istek çok yakında gerçeğe dönüşecek gibi görünüyor. Yeni model eğer Fuat Tosyalı'nın dediği gibi 1,3 milyon TL gibi bir fiyattan satılırsa tüm piyasayı ele geçirecektir.

Tabi ki aracın yollara çıkması için önümüzde neredeyse 1 yıla yakın bir süreç var. Oldukça değişken Türkiye koşullarında bu fiyat muhtemelen değişecektir ancak rakamdan bağımsız piyasaya göre agresif bir fiyatlandırma ile T6X oldukça başarılı olabilir. Tabi ki bunun için aracın menzil ve diğer özellikleri de etkili olacaktır.