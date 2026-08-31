Çift Ekranlı Telefon Tanıtıldı! Ekranlardan Biri Çıkarılabiliyor

Hisense, yeni telefonu A10 Ultra'yı tanıttı. Bu cihazı piyasadaki çoğu modelden ayıran önemli bir farkı var. Temelde iki ekranla geliyor ama ikinci ekranı çıkarılabilir yapıda. Kullanıcı istediği zaman tek ekranla devam edebiliyor, ihtiyaç olduğunda da ikinci ekranı takıp sorunsuz şekilde kullanmaya başlayabiliyor.

Hisense A10 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ana ekran: 6,13 inç E Ink Carta 1300

6,13 inç E Ink Carta 1300 Ana ekran çözünürlüğü: 1.648 x 824 piksel

1.648 x 824 piksel Piksel yoğunluğu: 300 PPI

300 PPI İkincil ekran: 4,96 inç LCD

4,96 inç LCD İkincil ekran: Çıkarılabilir, renkli

Çıkarılabilir, renkli İkincil ekran bağlantısı: Manyetik

Manyetik Ön aydınlatma: Var

Var Ön aydınlatma ayarı: 36 seviye renk ve parlaklık ayarı

36 seviye renk ve parlaklık ayarı İşlemci: Qualcomm Dragonwing Q-6690

Qualcomm Dragonwing Q-6690 Arka kamera: 48 MP

48 MP Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya kapasitesi: 4.000 mAh

4.000 mAh Kablosuz şarj desteği: 15W'a kadar

15W'a kadar Kablolu şarj: 18W USB-C

18W USB-C RAM: 8 GB RAM / 12 GB

8 GB RAM / 12 GB Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB İşletim sistemi: Android 16

Android 16 Bağlantı: Wi-Fi, NFC

Hisense A10 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Hisense A10 Ultra, temelde iki ekranla birlikte geliyor. Ana ekran, 824 x 1648 piksel çözünürlük ve 300 PPI piksel yoğunluğu sunan 6,13 inçlik E Ink Carta 1300. Telefonlarda yaygın olarak kullanılan OLED, AMOLED ve LCD ekran teknolojilerinden farklı çalışıyor.

OLED ekranlarda her piksel kendi ışığını üretirken bu ekranda ise küçük elektronik mürekkep parçacıklarının hareketiyle görüntü oluşturuluyor. Kâğıda daha yakın bir hissiyat veriyor. Özellikle okuma için çok rahat deneyim sunduğu söylenebilir. OLED ekranlarda güneş altında ekranı net şekilde görebilmek için parlaklığı çok ciddi seviyede artırmanız gerekirken bu telefonda ise böyle bir gereksinim yok.

Telefonun arkasında bir de 4,96 inçlik LCD ekran bulunuyor. Bu ekran tamamen çıkarılabilir yapıda. Manyetik olarak telefonun arkasında duruyor. Hisense, bunu muhtemelen E Ink ekranın her şeye uygun olmamasından dolayı cihaza dahil etmiş. YouTube'da video izlemek ya da Instagram'da gezinmek istendiğinde LCD ekrana geçilebilir.

Hisense A10 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

Cihaz, 4.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Çok düşük bir değer gibi görünebilir ama E Ink ekranların çok düşük güç tükettiğini unutmamak gerek. 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip OLED ekranlı bir telefondna kat kat daha uzun pil ömrü sunacaktır. Örneğin genel olarak kitap okumak için bu cihazı tercih edecek olan kişiler tüm günü rahatlıkla çıkarabilir. Elbette ki bu tahmini bir değer. Gerçek kullanımda ek özellikler de devreye gireceği için farklı sonuç elde edilebilir.

Hisense A10 Ultra'nın İşlemcisi Nedir?

Hisense A10 Ultra'da Qualcomm'un Dragonwing Q-6690 işlemcisi bulunuyor. Telefonlarda görmeye pek alışık olmadığımız bu işlemci, oyun için çok iyi performans sağlamayacaktır. LCD ekranla Candy Crush Saga ve Subway Surfers gibi oyunlarda sorunsuz deneyim sunacak olsa da PUBG Mobile gibi orta seviye olarak konumlandırabileceğimiz oyunlarda amiral gemisi deneyim beklememek gerek.

Hisense A10 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Hisense A10 Ultra'nın 8 GB RAM ve 128 GB Depolama alanı sunan sürümü için 2 bin 799 yuan (20 bin 96 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu için 3 bin 499 yuan (25 bin 121 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satılması durumunda fiyatı vergilerle beraber 38 bin TL'yi bulabilir.

Hisense A10 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Hisense, şu an Türkiye'de daha çok televizyon gibi ürünlere odaklanıyor. Telefonlarına kolay ulaşmak mümkün değil. O yüzden Hisense A10 Ultra'nın da doğrudan Türkiye'deki tüketicilerle buluşturulma ihtimali şimdilik düşük görünüyor. Yine de konuya dair açıklamada bulunulmadığını not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Hisense A10 Ultra'nın bana göre en önemli yönü, telefon ve e-kitap okuyucuyu tek bir cihazda sunması. Sosyal medyaya göz atmak istediğinizde ikinci ekranı takıyorsunuz, kitap okumak istediğinizde bunu isteğe bağlı olarak çıkarıp ana ekrandan devam edebiliyorsunuz.

Bu yönüyle daha çok e-kitap okumayı sevenlere hitap ettiğini söyleyebilirim. Özellikle de dışarıda okuma yapanlar için ideal bir çözüm olacaktır. Tabii, oyun için çok da iyi bir seçenek değil. Benzer şekilde yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda da çok iyi deneyim elde edilmeyecektir. O yüzden genel kullanıcı kitlesinden ilgi göreceğini zannetmiyorum.