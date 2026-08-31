40 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Geliyor! Zengin Ses Deneyimi ve Dahası

Huawei, bu hafta içinde yeni bir etkinlik düzenleyecek. Şirketin duyuracağı ürünler arasında FreeBuds Neo'nun da yer aldığı zaten ortaya çıkımıştı. Ne var ki özellikleri ve fiyatı gibi detaylar merak konusuydu. Son gelişmelerle birlikte kulaklığın tasarımı, özellikleri ve fiyatı da açıklığa kavuştu.

Huawei FreeBuds Neo'nun Özellikleri Neler Olacak?

Sürücü: 11 mm dinamik sürücüler

11 mm dinamik sürücüler Frekans aralığı: 20-40.000Hz

20-40.000Hz Ses kodekleri: LDAC, AAC, SBC

LDAC, AAC, SBC Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Aktif gürültü engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Mikrofon: 3 adet

3 adet Kulaklık pil ömrü: ANC kapalıyken 10 saate, ANC açıkken 6,5 saate kadar

ANC kapalıyken 10 saate, ANC açıkken 6,5 saate kadar Şarj kutusuyla toplam pil ömrü: ANC kapalıyken 40 saate kadar, ANC açıkken 24 saate kadar

ANC kapalıyken 40 saate kadar, ANC açıkken 24 saate kadar Sesli görüşme için kullanım süresi: ANC kapalıyken 6 saate kadar, ANC açıkken 5 saate kadar

ANC kapalıyken 6 saate kadar, ANC açıkken 5 saate kadar Kulaklığın pil kapasitesi: 60 mAh

60 mAh Şarj kutusunun pil kapasitesi: 460 mAh

460 mAh Ağırlık: 4,8 gram (tek kulaklık)

4,8 gram (tek kulaklık) Dayanıklılık: IP55 sertifikası

Huawei FreeBuds Neo'nun Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan son bilgilere göre Huawei FreeBuds Neo'nun pil ömrü, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinin etkin olup olmadığına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bu özellik devre dışıyken tek şarjla 10 saate kadar müzik dinlenebilecek. Etkinleştirildiğinde ise bu süre 6,5 saate düşecek. Sesli görüşme yapılırken eğer ANC kapalı ise 6 saat, açık ise 5 saatlik bir kullanım süresi elde edilecek.

Bu verdiğimiz değerler, kulaklıkların her biri için geçerliydi. Şarj kutusunu dahil ettiğimizde toplam müzik dinleme süresi 40 saate kadar çıkacak. ANC açıkken toplam süre 24 saate kadar gerileyecek. Günlük kullanım için fazlasıyla yeterli görünüyor. Kulaklıkların her birinin tek şarjla 10 saate ulaşabilmesi, cihazını sürekli şarj etmek istemeyenler için ciddi avantaj sağlayacaktır.

Huawei FreeBuds Neo'nun Ses Kalitesi Nasıl Olacak?

Cihaz, 11 mm dinamik sürücülerle gelecek. Bu boyut, 10 mm ve altı sürücülere kıyasla çok daha güçlü baslar elde etmeye yardımcı olacaktır. Öte yandan LDAC desteğini de unutmamak gerek. Bu da uyumlu cihazlarda kullanıldığında AAC ve SBC kodeklerine kıyasla daha net ses iletecektir.

Huawei FreeBuds Neo Toz ve Suya Karşı Dayanıklı Olacak mı?

Cihaz, IP55 sertifikası ile gelecek. İlk değer toza, ikinci değer ise suya karşı olan dayanıklılığını ifade ediyor. Spor salonunda kullanıma uygun. Terleme ve benzeri durumlarda sorun yaratma ihtimali bir hayli düşük. Ayrıca su sıçramalarına karşı da oldukça dayanıklı olacağı söylenebilir. Hatta yağmur yavaş yavaş atıştırırken bile kullanmak mümkün.

Tabii, yine de kulaklığı suya düşürmemeye, onunla birlikte havuza girmemeye, uzun süre su altında bırakmamaya özen göstermek gerek. Ayrıca sıvı sabun ve benzeri kimyasallarla temas etmemesi de önemli. Bunlara dikkat edilmediği takdirde ciddi sorunlar gün yüzüne çıkabilir.

Huawei FreeBuds Neo'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

FreeBuds Neo, tasarım açısından diğer FreeBuds modellerinden biraz ayrılacak. Daha kısa bir kulaklık sapı ile gelecek. Dışarı daha az çıkacağı için bir kulaklık takılı olup olmadığı da daha az belli olacak. Öte yandan daha modern bir görünümle kullanıcıları karşılayacak. Ayrıca birden fazla renk seçeneği de içerecek.

Huawei FreeBuds Neo Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei FreeBuds Neo, 2 Eylül 2026 tarihinde tanıtılacak. Bu tarihte Almanya'nın Münih şehrinde "Chase the Wild" adlı bir etkinlik gerçekleştirilecek. Marka, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte FreeBuds Neo'nun lansmanını ilgili etkinlikte gerçekleştireceğini doğrulamıştı.

Huawei FreeBuds Neo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei FreeBuds Neo'nun 129 euro fiyat etiketine sahip olacağı ileri sürüldü. Bu da güncel kurla 7 bin 233 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle birlikte fiyat 13 bin TL seviyesine ulaşabilir ama markanın yerel fiyatlandırma politikası sayesinde daha uygun fiyata gelebileceğini de unutmamak gerek.

Huawei FreeBuds Neo Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, giyilebilir cihazlar konusunda Türkiye'ye oldukça önem veren markalar arasında. Şimdiye kadar birçok kablosuz kulaklığını Türkiye'deki tüketicilerle buluşturuldu. Bunlara örnek olarak FreeBuds Pro 5, FreeBuds 6, FreeBuds 7i ve FreeBuds SE 4 ANC modellerini verebiliriz. Bu geniş ürün yelpazesini göz önüne alacak olursak Huawei FreeBuds Neo'nun da Türkiye'de satılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

FreeBuds Neo'nun oldukça geniş bir kullanıcı kitlesinden talep göreceğini düşünüyorum. 11 mm sürücü, LDAC ve Bluetooth 6.0 desteği ile çoğu kablosuz kulaklığın arasından kolaylıkla sıyrılarak öne çıkacağını söyleyebilirim. Pil ömrü de oldukça uygun seviyede.

ANC kapalıyken her bir kulaklık için 10 saat kullanım süresi görebileceğiz. Zaten çoğu insan gün içinde mutlaka kulaklığı kutusuna koyuyor. Bu şarj kutusu ile toplamda 40 saate varacak olan pil ömrü gayet yeterli olacaktır. Eğer fiyatı da uygun seviyede tutarsa satış açısından bir hayli başarılı tablo görebiliriz.