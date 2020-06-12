PlayStation 5 Hakkında CEO'dan Açıklama Geldi

PlayStation 5 tasarımı geçtiğimiz gün düzenlenen sunumda resmi olarak açıklandı. Sunumun ardından Sony PlayStation CEO'su PS5 hakkında açıklamalarda bulundu. İşte CEO tarafından yapılan PlayStation 5 açıklaması.

PlayStation CEO'su PlayStation 5 Hakkında Konuştu

CNet ile röportaj yapan PlayStation CEO'su Jim Ryan, verdiği röportajda PlayStation 5 hakkında "C esur bir şey yapmak istedik ve geleceğe dönük bir şey istedik." cümlelerine yer verdi. CEO açıklamasının devamında koronavirüs pandemisine rağmen üretimin yolunda olduğunu belirtti.

Jim Ryan'a dijital PS5 ile standart olan arasındaki farkın ne olduğu soruldu. Ryan şunları söyledi:

"İ ki konsolun form faktöründe küçük bir fark var. Eminim siz de gözlemlediniz, temel tasarım estetiği aralarında tutarlı. Bu ve dijital baskının bir disk sürücüsü olmadığı gerçeği var. İşte bu. Bunun dışında aynı ürünler. Burada sadece zaman geçtikçe topluluğumuzun daha dijital olarak yönlendirildiğini kabul ediyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde, satın alınan yeni oyunların üçte ikisi dijital olarak indirildi. İnsanlar gittikçe daha fazla, müziklerinde ve videolarında olduğu gibi, dijitali tercih ediyorlar ve bunu tanımak istiyoruz."

11.06.2020 tarihinde düzenlenen sunumda PS5 ilk oyunları da tanıtıldı. PS5 oyunları hakkında burada yer alan bağlantıdan bilgi alabilirsiniz.

Sizler PlayStation 5 hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!