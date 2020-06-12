PlayStation 5 Tasarımı Belli Oldu!

Sony PlayStation 5 tasarımı hakkında gelen tüm sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. PlayStation 5 tasarımı resmi olarak açıklandı. Gelin hep beraber PlayStation 5'in tasarımına yakından bakalım.

PlayStation 5 Tasarımı Duyuruldu!

PlayStation 5 için geliştirilen oyunlar ve PS5 tasarımı açıklandı. 4 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 23:00'da başlayan online sunumda ilk olarak PS5 oyunları açıklandı ardından ise PlayStation 5 tasarımı duyuruldu.

PS5 dikey olarak duruyor ve iki farklı sürümü bulunuyor. Birinci sürüm 4K Blu-ray sürücüsüne sahip iken ikinci sürüm dijital. Her iki PS5 sürümünün tasarımı aynı. Optik sürücüsüz PS5 varyasyonu, sürücünün çıkarılması sayesinde normal modelden önemli ölçüde daha ince görünüyor. Sürücünün yer almaması PS5'in dijital sürümünün daha ucuz olduğu anlamına gelmeli, ancak Sony tarafından fiyat bilgisi açıklanmadı.

PlayStation 5 ne zaman satışa sunulacak ve ne zaman ön siparişe açılacak henüz bilinmezliğini korumakta. Konsol tatil sezonunda gelecek.

Hemen aşağıda yer alan videodan PS5 tasarımına göz atabilirsiniz.

Geçtiğimiz mart ayında PlayStation 5 teknik özellikleri açıklanmıştı. PS5, AMD Zen 2 temelli CP, 3.5GHz 8 Çekirdekli işlemciden gücünü alacak ve özel bir AMD RDNA 2 tabanlı GPU ile gelecek. 16GB RAM'e sahip olacak olan PlayStation 5, yüksek hızlı SSD ile fark yaratacak.

Sizler PlayStation 5 tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!