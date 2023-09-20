PlayStation 5 Konsolunun EA Sports FC 24 Paketi Çok Yakında Çıkıyor!

PlayStation'ın blog sayfasında yeni bir yazı yayınlandı. Buna göre "PS5 Konsolu – EA Sports FC 24 Paketi" çok yakında oyuncularla buluşacak. Ayrıca PS5 konsolundaki yeniliklerden de bahsedildi.

EA Sports FC 24'ü sabırsızlıkla bekleyen oyuncular için paketin ön sipariş ve esas satış tarihi de açıklandı.

29 Eylül'de Satışa Sunulacak!

PS5 Konsolu – EA Sports FC 24 Paketi, FC 24'ün çıkış tarihi olan 29 Eyül 2023'te satışa çıkacak. Paketin ön siparişleri ise 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren açık olacak. Oyuncuların daha iyi oyun deneyimi yaşaması için konsola dört adet yenilik eklendi.

Bu yeniliklerden ilki hızlı yükleme özelliği. Ultra yüksek hızlı SSD sayesinde EA Sports FC 24 de dahil olmak üzere oyunlar neredeyse anında yüklenir.

Bir diğer önemli özellik ise dokunsal geri bildirim. Bu özellik oyun içi eylemlerinize tepki verir. Böylece her müdahaleyi, hareketi, vuruşu ve kaleye isabet eden golleri hissedersiniz.

Konsolun 3D ses özelliği sayesinde oyuncular sanki gerçek bir futbol maçında gibi hisseder. HyperMotionV teknolojisi sayesinde ise 180'den fazla profesyonel erkek ve kadın futbol maçından alınan hacimsel veriler kullanılarak oyunun gerçekliği arıtılır.

Konsol paketine ek olarak, hâlihazırda bir PS5 konsoluna sahip olan ancak arkadaşlarıyla oynamak için ekstra bir kontrol cihazı isteyenler için "DualSense Kablosuz Kontrol Cihazı" sunulacak.

Bu paket; bir adet DualSense kablosuz kontrol cihazı, EA Sports FC 24 tam oyunu için bir kupon ve FC 24 Ultimate Team için indirilebilir dijital içerikten oluşur.

25 Eylül'den itibaren paketin ön siparişleri İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, İspanya, Avusturya ve Portekiz gibi ülkelerdeki oyuncular için doğrudan PlayStation'ın internet sitesinden ve diğer katılımcı perakendecilerden verilebilecek.

Peki siz PlayStation 5 konsolunun EA Sports FC 24 paketini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.