PlayStation 5 Pro'nun Destekleyeceği Oyunlar Ortaya Çıktı!

Hayranların merakla beklediği PlayStation 5 Pro dün akşam tanıtıldı. Güçlü teknik özellikleriyle ve selefine kıyasla ciddi performans artışlarıyla gelen konsolun hangi oyunları destekleyeceğiyse büyük merak konusuydu. Son raporlar, konsolun destek vereceği ilk oyunları gözler önüne seriyor.

PlayStation 5 Pro İlk Hangi Oyunları Destekleyecek?

Sony'nin dünkü duyurusuyla birlikte ilk hangi oyunların PlayStation 5 Pro tarafından destekleneceği ortaya çıktı. 'PS5 Pro Enhanced' etiketiyle karşımıza çıkacak bu oyunların arasında Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2 ve Hogwarts Legacy gibi popüler yapımlar yer alıyor.

İşte tüm liste;

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma II

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Tanıtımı dün yapılan PlayStation 5, 7 Kasım'da satışa çıkacak. Fiyatı 699 dolar olarak belirlendi. Son olarak maalesef Türkiye fiyat etiketiyle ilgili herhangi bir detay en azından şimdilik yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...