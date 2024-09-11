PlayStation 5 Pro'nun Destekleyeceği Oyunlar Ortaya Çıktı!
Sony'nin dünkü duyurusuyla birlikte ilk hangi oyunların PlayStation 5 Pro tarafından destekleneceği ortaya çıktı. İşte liste!
Hayranların merakla beklediği PlayStation 5 Pro dün akşam tanıtıldı. Güçlü teknik özellikleriyle ve selefine kıyasla ciddi performans artışlarıyla gelen konsolun hangi oyunları destekleyeceğiyse büyük merak konusuydu. Son raporlar, konsolun destek vereceği ilk oyunları gözler önüne seriyor.
PlayStation 5 Pro İlk Hangi Oyunları Destekleyecek?
Sony'nin dünkü duyurusuyla birlikte ilk hangi oyunların PlayStation 5 Pro tarafından destekleneceği ortaya çıktı. 'PS5 Pro Enhanced' etiketiyle karşımıza çıkacak bu oyunların arasında Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2 ve Hogwarts Legacy gibi popüler yapımlar yer alıyor.
İşte tüm liste;
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Shadows
- Demon’s Souls
- Dragon’s Dogma II
- Final Fantasy VII Rebirth
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Marvel’s Spider-Man 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- The Crew Motorfest
- The First Descendant
- The Last of Us Part II Remastered
Tanıtımı dün yapılan PlayStation 5, 7 Kasım'da satışa çıkacak. Fiyatı 699 dolar olarak belirlendi. Son olarak maalesef Türkiye fiyat etiketiyle ilgili herhangi bir detay en azından şimdilik yok.
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