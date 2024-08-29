PlayStation 5 Pro'nun Tasarımı ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: Yeni Konsol İçin Geri Sayım Başladı!

Sony tarafından uzun bir süredir geliştirilen PlayStation 5 Pro hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen yeni oyun konsolunun muhtemel tasarımı ve çıkış tarihi gün yüzüne çıkarıldı. Detaylar haberde.

PlayStation 5 Pro Eylül Ayında Raflardaki Yerini Alacak!

PlayStation 5'in ardından Sony tarafından geliştirilmeye başlanan yeni PS 5 ile ilgili yeni bilgiler gündeme düştü. Sektörel kaynaklar, yeni oyun konsolunun çıkış tarihi ile birlikte olası tarasımı hakkında önemli detaylar içeren bir taslak görselini internete sızdırdı. Buna göre yeni PlayStation 5 Pro eylül ayının ilk yarısında raflardaki yerini alacak.

Aktarılanlara göre, ilerleyen haftalarda resmi olarak satışa sunulacak yeni konsol, PS5 Slim’e benzer bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Performans tarafında Slim ve ana modele kıyasla çok daha güçlü olacağı düşünülen cihazın bu nedenle daha kalın olabileceği söyleniyor. Ek olarak, konsolun diğer cihazlardan farklı olarak orta tarafında üçlü çizgi tasarımına sahip olacağı da ortaya atılan iddialar arasında.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...