Herkesin Merakla Beklediği PlayStation 5 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

PS5 Pro hakkında resmi bir açıklama olmasa da, PS4 ve PS4 Pro da olduğu gibi hakkındaki söylentiler bir süredir dolaşıyor, ancak henüz somut bir şey ortaya çıkmış değil. Ancak şimdi, Insider Gaming'den Tom Henderson'ın yeni bir haberine göre, Sony'nin hoşuna gitmese de bu oyun konsoluyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabiliriz.

Twitter'daki RedGamingTech adlı kullanıcı, PS5 Pro'nun grafik kartının PS5'e göre daha güçlü olacağını ve AMD RDNA 2 tabanlı GPU'dan RDNA 3 tabanlı GPU'ya, neredeyse iki katına çıkacak bir yükseltme yaşanacağını söyledi. Ancak CPU tarafında, AMD Ryzen Zen 2'nin 3,5 GHz'den PS5 Pro ile 4 GHz'e hafif bir artış yaşanacağını belirtti. AMD'nin Zen 2 mimarisi dört yıl önce piyasaya sürüldü ve yeni mimarisi olan Zen 3 mimarisi de PS5 Pro'da görülebilir.

PS5'in baş mimarı Mark Cerny, 2022'nin başlarında bir ışın izleme özelliği olan RTU için bir patent başvurusu yaptı ve RTU'nun ışığın yüzeylere nasıl çarptığını hesaplayarak GPU'nun performansının daha iyi olması sağlanacaktı. Ancak patentin geçen yıl alındığını düşündüğümüzde, ray tracing özelliğini PS5 Pro'da olması bir ihtimaldir.

Konsol Dünyasında Büyük Karar: PS5 Pro mu, PS6 mı?

Bu özellik biz oyuncular için ne anlama geliyor? Daha önce AMD ile ilgili bilgiler sızdıran Kepler_L2, eğer GTA 6 PS5'te 30 FPS ise, muhtemelen Pro modelinde de aynı olacağını öne sürüyor. PS5 Pro'nun söylentilere göre zayıf bir CPU'ya sahip olduğu düşünülürse, CPU ağırlıklı oyunlar, simulasyon oyunları veya kalabalık gerektiren oyunlar gibi, PS5 Pro'nun CPU'su tarafından ciddi şekilde sınırlanacaktır. Şu anda görünüşe göre PS5 Pro için beklenen özellikler muhtemelen olmayacak ve bu oyuncular için son derece hayal kırıklığı yaratan bir durum.

Gelecekteki Spider-Man 3 gibi en iyi açık dünya oyunları, öncekilerinden daha iyi grafiklere sahip olabilir, ancak oyun içindeki kalabalıklar arttıkça CPU, ciddi şekilde sınırlanacaktır. PS6'nın birkaç yıl içinde gelecekse Pro modeline geçmenin mantıklı olmayabileceğini söyleyebiliriz.