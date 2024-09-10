Oyuncular Yaşadı: PlayStation 5 Pro İçin Tarih Verildi

Konsol dünyası için önemli bir gün. Sony, bugün saat 18:00'da PlayStation’un baş mimarlarından Mark Cerny’nin katılımıyla bir sunum yapacağını duyurdu. Tam olarak 9 dakika süreceği söylenen bu yayında neyin tanıtılacağı şimdilik belirtilmese de güvenilir sektör kaynaklarına göre, merakla beklenen PlayStation 5 Pro vitrine çıkacak. İşte ayrıntılar!

PlayStation 5 Pro'nun Bugünkü Sony Yayınında Tanıtılacağı Söyleniyor

PlayStation 5 Pro ile ilgili söylentiler son zamanlarda büyük ölçüde arttı. Özellikle Sony'nin, PlayStation markasının 30. yılına özel paylaştığı görselde yeni konsolu gizlice gösterdiğine yönelik iddialar ortaya çıkınca, çok yakında bir tanıtım yapılacağına dair beklentiler oluşmaya başladı.

Yarın, Mark Cerny'nin anlatımıyla gerçekleşecek PlayStation 5 Teknik Sunumu'nu kaçırmayın!



9 dakikalık yayın 10 Eylül TSİ 18:00’de başlayacak. Tüm detaylar: https://t.co/fEAm1PN8v4 pic.twitter.com/bDYabtBuK6 — PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) September 9, 2024

Sony'nin kısa süre önce yapmış olduğu duyuru bu nedenle önemli. Her ne kadar bir teknik sunum olarak lanse edilse de, akşamki yayında PlayStation 5 Pro'nun tanıtılma ihtimali oldukça yüksek. Uzun süredir geliştirildiği bilinen yeni konsolun kod adının Trinity olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte, PlayStation 5 Pro'nun mevcut modellere göre daha güçlü bir GPU ve hafif hızlandırılmış bir CPU'ya sahip olması bekleniyor. Ayrıca, daha yüksek çözünürlükler, iyileştirilmiş kare hızları ve ışın izleme desteği sunacağı belirtiliyor.

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