PlayStation 5 Pro, Cep Yakan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Çıktı! Vergisiz Fiyatı ise Şaşırttı

PlayStation 5 Pro, cep yakan fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı. Dokuzuncu nesil oyun konsollarının en dikkat çeken ve en güçlü üyesi konumundaki cihaz, MediaMarkt gibi teknoloji mağazalarından ön sipariş ile satın alınabiliyor. Peki PS5 Pro fiyatı ve özellikleri neler? Ön sipariş veren kullanıcılar konsollarını ne zaman teslim alacak? İşte detaylar!

PlayStation 5 Pro, Türkiye'de Satışa Çıktı!

PlayStation 5 Pro, Türkiye'de 49.999 TL'den ön siparişe açıldı. Bu fiyatı ödemeye razı olan kullanıcılar için ise teslimat tarihi olarak 20 Kasım 2024 belirlendi. Yani bugün sipariş vermeniz durumunda iki hafta içerisinde oyunlarınızı "üstün" PlayStation 5 Pro performansıyla oynayabilirsiniz.

Her ne kadar PlayStation 5 Pro'nun satışa çıkması pek çok kişiyi heyecanlandırsa da fiyatı yüzünden bir o kadar kişinin adeta "hevesi kursağında kaldı". Bildiğiniz üzere Sony, yeni konsolunun ABD satış fiyatını 699 Dolar, Avrupa satış fiyatını ise 799 Euro olarak belirledi.

Bu da düz bir hesap ile PlayStation 5 Pro fiyatının 24 ile 30 bin TL aralığında olduğu anlamına geliyor. Ancak konsol, Türkiye'de bu fiyatın neredeyse iki katına satılıyor. Ne yazık ki bu durum Sony'nin ve Türkiye'deki satıcıların aç gözlülüğünden değil, ülkemizdeki yüksek vergi oranlarından kaynaklanıyor.

Orijinal fiyatın üzerine %20 Gümrük Vergisi, %50 ÖTV, %18 KDV ve %1 Bandrol Ücreti gibi vergiler eklenince ne yazık ki 49.999 TL bile makul bir fiyat olarak görünüyor. Basit bir hesapla 49.999 TL'ye satılan bir oyun konsolunun vergisiz fiyatının yaklaşık olarak 23.307 TL olduğunu görebiliriz.

Bu da Sony'nin Türkiye'de PlayStation 5 Pro'yu yaklaşık 680 Dolar gibi bir ücrete sattığını gösteriyor. Bu hem ABD hem de Avrupa fiyatından ucuz. Buradan yola çıkarak Sony'nin ve Türkiye distribütörü Bilkom'un özel bir fiyatlandırma yaptığını söylemek mümkün. Yine de yüksek vergi oranları bu özel fiyatlandırmayı adeta etkisiz kılıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? PlayStation 5 Pro'yu almayı düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.