PlayStation 5 Satışları Patlama Yaptı: Diğer Konsollar Geride Kaldı!

PS5 ve Xbox Series X|S'nin donanımları son yıllarda kendilerini kullanım açısından ortaya koyarken, son çıkan raporlar ile performanslarına ilişkin karşılaştırma rakamları yayınladı.

Sonuçlara göre PS5, PS4'ten daha iyi performans gösterirken, Xbox Series X|S, ABD'de Xbox One'ın oldukça gerisinde kaldı.

Xbox En Kötü Satış Dönemini Yaşıyor

PS5, neredeyse 4 yıllık bir süreçte PS4'ten %8 daha fazla satış yaparak tahtı ele geçirdi. Xbox Series X|S ise Xbox One'ın gerisinde kalarak beklentileri karşılayamadı ve hatta Xbox 360'ın bile biraz altında yer aldı.

Daha önceki satış raporlarına göre de PS5'in Xbox Series X|S'yi geride bıraktığı ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi ise Xbox, son yılların en kötü satış performansını sergiledi.

Bütün bunlara rağmen donanım satışlarının durmadığını vurgulayan Microsoft, Xbox birinci taraf oyunlarının da PC'ye geleceğini söyledi. Ayrıca, bazıları da artık PS5 ya da Nintendo Switch'te de oynanabilir hale geldi.

Ek olarak, yakın zamanda eklenen Amazon Fire TV cihazları da dahil olmak üzere Xbox Game Pass oyunlarını konsol olmadan oynamanın birçok yolu da oraya çıktı.