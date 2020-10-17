PlayStation 5 Sesli Sohbet Özelliğinin Detayları Belli Oldu

Sony, PlayStation 8.0 güncellemesinde çok ayrıntılı olmayacak şekilde değindiği bir özelliğin detaylarını paylaştı. PlayStation'ın resmi blogunda yer verilen bir yazıda PlayStation 5 sesli sohbet özelliğinin nasıl çalışacağına dair oyuncular ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Peki, PlayStation 4 güncellemesinde duyurulan özellik tam olarak nasıl çalışacak? İşte PlayStation 5'te yer alacak ses kaydetme özelliği hakkında merak edilen her şey!

PlayStation 5 Sesli Sohbet Özelliği Nasıl Çalışacak?

PlayStation Küresel Tüketici Deneyimi Başkan Yardımcısı Catherine Jensen, cuma günü (16.10.2020) PlayStation'ın resmi blogunda yaptığı açıklamada, PlayStation 5 sesli sohbet özelliği hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. PlayStation Küresel Tüketici Deneyimi Başkan Yardımcısı Jensen tarafından paylaşılan blog yazısında topluluk davranış kurallarının ihlal edilmesinin önüne geçilecek yeni bir özelliğin detaylarına yer verildi.

Catherine Jensen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyuncuların PlaySation Network'teki taciz ve benzeri durumların mümkün olan en kısa süre içerisinde bildirebilmelerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. PlayStation 5'te oyuncuların sözlü tacizleri bildirmelerine olanak verecek yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyoruz. Özelliğin tek amacı, topluluk davranış kurallarımızı ihlal eden eylemler de dahil olmak üzere uygunsuz davranışların tamamının bildirilmesine yardımcı olmaktır."

PlayStation 4'te video oyunu oynayan kişiler, oyun konsoluna gelen 8.0 güncellemesinden sonra oyunculara gelen yeni özellik hakkında çok az bilgi verilmişti. PS5'in kasım ayında çıkacağını belirten Jensen, PlayStation 5 sesli sohbet özelliği sayesinde PlayStation 4 kullanıcıları ile sohbet etmenin de mümkün hale geleceğini ifade etti ve özelliğin nasıl çalışacağını şu şekilde anlattı:

"PlayStation 5'te sesli bir şekilde sohbet edilen kullanıcılar, sesli sohbette yer alan herhangi birini taciz ediyorsa sesli sohbette taciz edilen kişi 40 saniyeye kadar ses kaydı alabilecek. Bu raporlar doğrudan PS5 konsolundan gönderilebilir. Sesli sohbetleri kayıt etme özelliğini devre dışı bırakma seçeneği olmayacak çünkü bu özellikten sadece özelliği etkinleştirenlerin değil başkaları ile çevrim içi olarak iletişim kuran herkesin kendisini güvende hissetmesini istiyoruz."