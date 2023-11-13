PlayStation 5 Slim Disk Sürücüleri Birden Fazla Konsolda Kullanılabilecek!

Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen daha ince PlayStation 5 modeli şimdiden bazı perakendecilere ulaşmaya başladı. Marvel's Spider-Man 2'yi içeren bir paket şu anda globalde Black Friday fırsatıyla birlikte satışa sunulmuş durumda.

Bu nedenle kanalında kapsamlı bir kutu açma ve karşılaştırma videosu yayınlayan popüler YouTuber Ryan Biniecki de dâhil olmak üzere bazı müşteriler, konsola erkenden erişmeleri sayesinde bazı kıyas ve testler gerçekleştirmeye başladı.

Konsolun küçültülmüş boyut ve ağırlığı dışında yeni çıkarılabilir disk sürücü modülüyle ilgili birkaç merak edilen nokta da bu videolar sayesinde cevaplanmış durumda.

Disk Sürücülerini Değiştirmek İçin de İnternet Bağlantısı Gerekecek

Geçen ay disk sürücüsünü kurmak için bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacağı ortaya çıkmasına rağmen birçok kişi disk sürücüsünü bir sisteme kurduktan sonra başka bir PS5 konsoluna taşımanın mümkün olup olmayacağını merak ediyordu.

Ryan Biniecki'nin videosunda gösterilene göre disk sürücülerini konsollar arasında değiştirmek mümkün olacak ancak bir sorun var. Bir konsola ilk kez kurulduğunda internet bağlantısı gerektirmesinin yanı sıra disk sürücüsü daha sonra yeni bir sisteme taşındığında da kurulum için bir internet bağlantısı gerektirecek.

Disk sürücüsü Sony'nin sunucularına ilk bağlantıyı gerektirdiğinden, birkaç yıl sonra sunucuların kapatıldığı ve disk sürücüsü modülünün kaldırılmış sürümlerinin tamamen kullanılamaz hâle geldiği bir zamanı görmemiz mümkün.

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