PlayStation 5 Stok Sıkıntısı Ne Zaman Sona Erecek?

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 stok sıkıntısı 2022’ye kadar devam edecek. Dolayısı ile henüz yeni nesil konsolu alamamış olanların bir süre daha beklemesi gerekebilir gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.

Japonya menşeli teknoloji devi tarafından geliştirilmiş olan PlayStation 5, 12 Kasım 2020 tarihinde Birleşik Devletler, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ülkelerinde ve 19 Kasım 2020 tarihinde de Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika, Asya ve Güney Afrika bölgelerinde olmak üzere iki aşamada satışa sunulmuştu.

Sony tarafından Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen finansal konferansta satış rakamı 7.8 milyon adete ulaşan PlayStation 5, aynı dönemdeki 7.6 milyon adet satan PlayStation 4’e göre epey başarılı bir grafik çiziyor. Esasında yeni nesil konsol büyük bir rekora imza atabilirdi, ama bildiğiniz üzere dünya genelinde halen önüne geçilememiş olan bir stok sıkıntısı devam ediyor.

Finansal konferans sırasında Finans Direktörü Hiroki Totoki, PlayStation 5 tedarikinin diğer faktörler ile yarı iletkenlerde yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle arttırılmasının pek mümkün olmayacağını söylemişti. Ne var ki Japon teknoloji devi donanımsal tasarımı değiştirmek veya ikincil bir kaynak bulmanın yanı sıra ikinci tedarikçiler sağlamak gibi farklı çözüm yollarına gidebileceklerini de dile getirmişti.

PlayStation 5 Stok Sıkıntısı 2022'de de Devam Edebilir

Yakın bir zaman önce Bloomberg sitesine konuşan Totoki, yaşanan stok sıkıntısının ne zaman sona ereceğine dair tahmini bir açıklamada bulundu. Belirtilene göre bu yılın sonuna kadar taleplerin karşılanmasında zorluk çekilecekmiş. Bununla birlikte önümüzdeki yıl da bu sorunun devam edebileceği söyleniyor: “Talebin bu yıl durulacağını sanmıyorum ve önümüzdeki yıl daha fazla cihaz sağlasak ve çok daha fazla PS5 adeti üretsek bile, tedarikimiz talebi karşılamaya yetmeyecektir.”

Yüz milyondan fazla PlayStation 4 konsolunun satılmış olması, pazar payı ve itibar da göz önünde bulundurulduğunda, talebin kolay kolay azalmayacağı düşünülüyor ve bunun da halen PlayStation 5 alamamış olan kullanıcılar için kötü bir haber olduğu ortada diyebiliriz.

Son olarak, yukarıda da bahsettiğimiz gibi halihazırda 7.8 milyon adet konsol satışı gerçekleştirilmiş ve mevcut finansal yılda 14.8 milyon adetin satılması hedefleniyor. Mevcut bileşen stok sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda, bakalım hedeflenen rakama ulaşılabilecek mi? Gelişmeleri takipte olacağız.