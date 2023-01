PlayStation 5 Stok Sorunu Çözülüyor mu? Sony Açıkladı!

Geçtiğimiz gün gelen Sony'nin Türkiye'den çekilme haberinin aksine bugün PlayStation severler için bazı iyi haberler var. Sony, bir PlayStation 5 konsoluna sahip olmanın artık daha kolay olması gerektiğini duyurdu.

Son iki yıldır tedarik zorluklarıyla karşılaşan şirket, PlayStation 5'in Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana "benzeri görülmemiş talep" sırasında gösterdikleri anlayış için hayranlarına teşekkür etti.

Sony Interactive Entertainment'ın marka, donanım ve çevre birimlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, PlayStation 5 konsoluna sahip olmak isteyenler için konsol bulmanın artık çok kolay olacağını belirtti. Yeni üretilen ve hiç olmadığı kadar fazla olduğunu iddia ettikleri stoklar dünya çapındaki perakendecilerde satışa sunulacak. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da bulunanlar için Sony, çeşitli PlayStation 5 paket seçenekleri için kendi PlayStation Direct mağazalarına göz atmalarını öneriyor.

Breaking News - A GIANT Leviathan Axe spotted in London.



Reports claim Kratos is furiously mashing Triangle in Midgard right now. #LiveFromPS5 pic.twitter.com/lWFYABPzl6