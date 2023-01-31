PlayStation 5 Stok Sorunu Çözülüyor mu? Sony Açıkladı!

Geçtiğimiz gün gelen Sony'nin Türkiye'den çekilme haberinin aksine bugün PlayStation severler için bazı iyi haberler var. Sony, bir PlayStation 5 konsoluna sahip olmanın artık daha kolay olması gerektiğini duyurdu.

Son iki yıldır tedarik zorluklarıyla karşılaşan şirket, PlayStation 5'in Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana "benzeri görülmemiş talep" sırasında gösterdikleri anlayış için hayranlarına teşekkür etti.

Sony Interactive Entertainment'ın marka, donanım ve çevre birimlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, PlayStation 5 konsoluna sahip olmak isteyenler için konsol bulmanın artık çok kolay olacağını belirtti. Yeni üretilen ve hiç olmadığı kadar fazla olduğunu iddia ettikleri stoklar dünya çapındaki perakendecilerde satışa sunulacak. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da bulunanlar için Sony, çeşitli PlayStation 5 paket seçenekleri için kendi PlayStation Direct mağazalarına göz atmalarını öneriyor.

Sony Yeni Pazarlama Stratejileri de Deniyor

Breaking News - A GIANT Leviathan Axe spotted in London.



Reports claim Kratos is furiously mashing Triangle in Midgard right now. #LiveFromPS5 pic.twitter.com/lWFYABPzl6 — PlayStation UK (@PlayStationUK) January 30, 2023

Sony ayrıca PlayStation 5 için pazarlama stratejisini yenileme fırsatını değerlendiriyor. Canlı bir haber kanalını andıran ve oyun referanslarıyla tamamlanan yeni bir reklam filmi yayınlayan şirket ayrıca sosyal medya yaratıcılarıyla iş birliği yapıyor ve bir dizi "PlayStation 5'ten Canlı" promosyonuna ev sahipliği yapıyor. God of War oyunundan devasa bir Leviathan Baltası geçtiğimiz gün Londra'da görünmüştü. Hayranlar bu hafta Avrupa genelinde benzer pazarlama pop-up'ları görmeyi bekleyebilirler.

Bu pazarlama hamlesi, yeni DualSense Edge kontrol cihazının piyasaya sürülmesinden hemen sonra ve 22 Şubat'ta 549,99 dolara satışa sunulacak olan PlayStation VR2'nin merakla beklenen lansmanından önce geldi. Bu yeni VR başlığı OLED ekrana, 110 derecelik görüş alanına, 4K HDR desteğine ve daha da akıcı bir oyun deneyimi için oyunları 120Hz'e kadar çalıştırma özelliğine sahip. Aralarında Gran Turismo 7, Resident Evil Village ve Horizon Call of the Mountain'ın da bulunduğu 30'dan fazla oyunun piyasaya sürüleceği VR2, kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir ürün olacak.