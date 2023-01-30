Sony Türkiye'den Ayrılıyor mu? PlayStation'a Ne Olacak?

Sony Türkiye ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin Türkiye'den ayrılacağı ileri sürüldü. Sony Türkiye hakkında ortaya çıkan söylentilere dair detaylar haberimizde.

Sony, Türkiye Pazarından Çekiliyor İddiası Gündem Oldu

Sony tarafından üretilen PlayStation oyun konsolları, televizyon modelleri ve fotoğraf makineleri dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir popülerliğe sahip. Kısa süre önce şirketin Türkiye ofisi ile ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.

Dunya.com'daki yer alan habere göre Sony Türkiye operasyonunu sonlandırdı. Şirketin bu kapsamda İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yer alan ofisini de kapatacağı ileri sürüldü. İddiaya göre şirket, 27 Ocak tarihinde çalışanlarına bir bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirmede Türkiye'deki faaliyetlerin distribütörler üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Geçiş dönemi için kısıtlı kadroyla fotoğraf makineleri bölümü için hizmet verilmeye devam edileceği iddia edildi. PlayStation, televizyon ve oyun hizmetlerinin ise distribütörler üzerinden sürdürüleceği ileri sürüldü. Şirketin resmi kapanışı ne zaman gerçekleştireceği henüz belli değil.

Habertürk'teki habere göre Sony Türkiye yetkilileri konuya dair bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Duyulan bilgilendirme haberi doğrudur ancak Türkiye'den %100 çıkılacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. Markanın yalnızca televizyon ve ses sistemlerindeki faaliyetlerimiz optimize edilmiştir."

Sony'nin Türkiye'den ayrıldığına yönelik ortaya atılan iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.