Sıvı Soğutmalı PlayStation 5 Pro Geliyor!

Sony'nin bir süredir yeni bir PlayStation 5 modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. PlayStation 5'in 2 yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürülmesiyle birlikte şirket, geçmişte olduğu gibi mevcut oyun konsolu serisinin yeni bir varyantını piyasaya sürmenin vaktinin geldiğini düşünüyor. Bu nedenle PlayStation 5 Pro'nun piyasaya sürülmesi çok yakın olabilir.

Konuya yakın bir kaynağa göre Japon teknoloji devi PlayStation 5 Pro'yu bu yılın ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu an itibariyle marka, PlayStation 5 Pro konsolunun piyasaya sürülmesine ilişkin henüz resmî bir gereklilikte bulunmadı.

Bununla birlikte kaynak şirketin cihazı Nisan 2023'te piyasaya sürülmek üzere hazırladığına inanıyor. Başka bir deyişle PlayStation 5 Pro, 2020'nin sonunda tanıtılan orijinal varyantın piyasaya sürülmesinden yaklaşık iki buçuk yıl sonra duyurulmuş olacak.

Sıvı Soğutmalı PlayStation 5 Pro, Nisan 2023'te Çıkabilir

Ayrıca kaynak, Sony'nin bir sonraki oyun konsolunun daha önce sıkça adını duyduğumuz daha ince model olacak olan PlayStation 5 Slim değil PlayStation 5 Pro olacağı yönünde güçlü iddialara sahip. Daha üst düzey bir model olan konsolun, yükseltilmiş teknik özellikler sayesinde daha iyi performans sunmasını bekleyebiliriz. Bu muhtemelen AMD'den yeni bir APU ve hatta tasarımda küçük değişiklikler şeklinde gelebilir.

Kaynak bunun yanı sıra termal yönetim sistemindeki önemli değişikliklerden birine de işaret ediyor. İddialara göre şirket, PlayStation 5 Pro'nun öne çıkan yönlerinden biri olan sıvı soğutma teknolojisi ile soğutmaya önem vermeyi planlıyor. Yani PlayStation 5 Pro, orijinal PlayStation 5 modelinde bulunan sıvı metal bileşimine sahip olmak yerine sıvı soğutmalı bir şekilde gelebilir. İlginçtir ki şirketin soğutma teknolojisindeki bu değişim haberleri, PlayStation 5 soğutmasının arızalanması ve sıvı metal sızıntısıyla ilgili son tartışmalar üzerine geldi.

Peki sizin olası bir PlayStation 5 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.