PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Zamlandı!

PS5 isimli oyun konsolunun kısa süre önce birçok bölgede fiyatı artmıştı. PlayStation 5 Türkiye fiyatı için de zam kararı alındı. Peki, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyun konsolunun fiyatı ne kadar oldu? Konuya dair detaylar haberimizde.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, zorlu ekonomik koşullar nedeni ile kısa süre önce Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Asya-Pasifik (APAC), Latin Amerika (LATAM) ve Kanada'da fiyatlarını güncellediğini duyurmuştu.

Enflasyon, Sony ve diğer birçok şirketi olumsuz yönde etkilediğinden ötürü PS5'in fiyatı etiketi Avrupa bölgesinde yüzde 10, Japonya'da yüzde 21 ve İngiltere'de ise yüzde 6 civarında artmıştı. Sony tarafından alınan zam kararından Türkiye de etkilendi.

PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Oldu?

PS5 diskli sürümünün fiyatı : 13 bin 199 TL

: 13 bin 199 TL PS5 dijital sürümünün fiyatı: 11 bin 199 TL

Günümüzde en popüler oyun konsollarından bir tanesi olan PS5 için üzücü bir karar alındı. Milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen konsolun fiyat etiketi Türkiye'de de zamlandı. PS5'in diskli sürümünün fiyatı 13 bin 199 TL olarak açıklandı.

PlayStation 5 isimli oyun konsolunun dijital sürümünün ücreti ise 11 bin 199 TL olarak açıklandı. Yapılan açıklamada belirtilen fiyat etiketlerinin tavsiye edilen satış fiyatı olduğunu belirtmekte fayda var.

Sony Türkiye tarafından yapılan açıklamada, herkesi derinden etkileyen global ekonomik belirsizliğin, yüksek enflasyon rakamları ve döviz kurlarında yaşanan dengesizliğin birçok sektör üzerinde baskı yarattığı belirtildi.

Sony'nin bu zorlu ekonomik koşullar sebebiyle Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Kanada bölgelerindeki seçili pazarlarda PlayStation 5'in tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını güncelleme kararı aldığı açıklandı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.