GTA 4 Remake Unreal Engine 5 ile Yapılsa Nasıl Görünürdü? (Video)

GTA 4 Remake Unreal Engine 5 ile geliştirilseydi nasıl bir görünüme sahip olurdu sorusunun yanıtının merak edilmesi üzerine bir video hazırlandı. Bu video için Epic Games'in yeni oyun motoru kullanılarak etkileyici grafikler elde edildi.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, 2008 yılının nisan ayında Grand Theft Auto 4 isimli video oyununu piyasaya sürmüştü. Liberty City isimli kurgusal bir şehirde geçen oyun, milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

RAGE isimli oyun motoru ile geliştirilen GTA IV, 2008 yılına göre kaliteli grafiklere sahipti. Peki, Grand Theft Auto IV isimli video oyunu Unreal Engine 5 ile geliştirilseydi nasıl bir görünüme sahip olurdu? Bu soru, günümüzde çok sayıda oyuncu tarafından oldukça merak ediliyor.

GTA 4 Remake Unreal Engine 5 ile Etkileyici Görünüyor

TeaserPlay isimli bir YouTube kanalının sahibi, Grand Theft Auto 4 oyununun Unreal Engine 5 isimli oyun motoru ile yapılsaydı nasıl bir görünüme sahip olacağını merak eden kişiler için bir video hazırladı. Yayımlanan video, oyuncuların en fazla merak ettiği sorulardan bir tanesini yanıtlıyor.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunlara baktığımızda büyük bir kısmının etkileyici grafiklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu, Grand Theft Auto IV isimli oyunda da değişmedi. Yayımlanan video baktığımızda kaliteli dokular, etkileyici ışıklar ve daha birçok muhteşem detay görüyoruz.

TeaserPlay YouTube kanalı üzerinden yayımlanan fragman 1 dakika 34 saniye uzunluğunda. Bu fragmanın resmi olmadığını belirtmek gerekiyor. Hayran yapımı olan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Rockstar Games, geçtiğimiz yılın sonuna doğru GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition paketini piyasaya sürmüştü. Yenilenen sürümler, çok fazla sayıda kişi tarafından beğenilmemişti ve tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Şirket, serinin en çok beğenilen oyunlarından bir tanesi olan Grand Theft Auto 4'ün de yenilenmiş sürümünü çıkarıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor ancak yenilenmiş versiyon, Unreal Engine 5 ile yapılırsa etkileyici bir görüntü ortaya çıkabilir.