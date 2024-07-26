PlayStation 5'in Sıradaki DualSense Kontrolcüsü Ortaya Çıktı! Fiyatıyla Cüzdanları Zorlayacak

Sony, oyun dünyasına yeni bir soluk getiren Concord temalı sınırlı sürüm DualSense Kablosuz Denetleyici oyunculara tanıtıldı. Peki 70'lerin bilim kurgu atmosferini yansıtan dikkat çekici tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan bu yeni kontrolcü nasıl görünüyor? İşte ayrıntılar...

Concord'dan İlham Alan DualSense Kontrolcü

Kontrolcünün, Midnight Black modelinin temel renklerini koruyarak üzerine eklenen kırmızı ve mavi detaylarla oyunun atmosferini yansıttığı görülüyor. Arka kısma işlenen Concord logosu ise kontrolcünün özelliğini bir kez daha vurguluyor.

Ancak bu güzelliğin bir bedeli var. Concord sınırlı sürüm DualSense, 84.99 dolarlık fiyatıyla oyuncuların bütçelerini zorlayacak gibi görünüyor. Bu fiyat, önceki sınırlı sürüm kontrolcülere göre oldukça yüksek ve bazı oyuncular için satın almayı düşündürücü olabilir.

Şu anda ABD'de PlayStation üzerinden ön siparişe açık olan kontrolcü, 23 Ağustos'ta raflarda olacak. Diğer bölgelerdeki oyuncuların ise henüz beklemede kalması gerekiyor.

Sony'nin yeni sınırlı sürüm DualSense'i, hem tasarımıyla hem de oyunla olan uyumu ile dikkat çekiyor. Ancak yüksek fiyat etiketi, bazı oyuncular için bir engel olabilir. Oyuncuların bu özel kontrolcüyü satın alıp almayacakları ise önümüzdeki günlerde belli olacak.