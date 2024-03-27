PlayStation 5'e Yeni Özellik Geliyor: Oyuncular Birbirine Yardımcı Olabilecek!

Sony Interactive Entertainment, 2024 yılınn sonlarına doğru PlayStation 5'e yeni bir güncelleme geleceğini duyurdu. Yeni gelecek özellik sayesinde kullanıcılar oynadıkları oyunlar hakkında daha kolay destek alabilecekler.

Güncelleme, Oyun Yardımı özelliğinin olduğu yere gelecek. Artık kullanıcılar buraya tıkladıklarında Topluluk Oyun Yardımı seçeneğini görecekler. Peki bu özellik tam olarak ne ve kullanıcılara ne gibi avantajlar sunacak gelin bakalım.

Oynanış Videoları Otomatik Kaydedilecek

Topluluk Oyun Yardımı özelliği sayesinde artık kullanıcılar birbirlerine daha kolay yardım edebilecekler. Artık oyuncuların videoları bu özellik sayesinde kolayca sisteme kaydedilecek ve bu video da başka oyunculara yardımcı olabilmesi için bir kaynak görevi görebilecek.

Normalda Oyun Yardımı özelliği sayesinde oyuncular oyundan çıkış yapmadan ipucu ve tavsiyelere ulaşabiliyordu. Ancak Sony bu özelliği biraz daha geliştirmek istediği için Topluluk Oyun Yardımı güncellemesini sundu.

Bu güncellemeyle birlikte artık kullanıcılar platformdaki diğer oyuncuların oynanış videolarından faydalanabilecek. Şirketin kıdemli ürün yönetimi direktörü olan Sabrina Meditz de konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: