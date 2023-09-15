PlayStation 5'e Üç Yeni Renk Seçeneği Geliyor!

Sony, geçtiğimiz gün State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. PS5 oyunları ve PS VR2 ile ilgili güncellemeler hakkında bilgi verilen etkinlikte, PlayStation 5 için oluşturulmuş yeni seri tanıtıldı.

"Deep Earth Collection" adındaki yeni serinin özellikleri ve renk seçenekleri açıklandı.

3 Yeni Renk!

Deep Earth Collection serisi, PlayStation 5’in üç yeni rengini içeriyor. Hem konsol hem de kumanda için geçerli olacak renkler “Volkanik Kırmızı”, “Kobalt Mavisi” ve “Som Gümüş” olarak tanıtıldı.

DualSense kumandalar için de geçerli olacak bu renkleri oyuncular kapak olarak da satın alabilecek. Sony, Deep Earth Collection serisini ayrı bir aksesurar olarak satışa çıkaracak.

Bu sebeple oyuncuların kendi konsollarının kasa parçalarını söküp yerine yeni renkleri monte etmesi gerekecek. Ayrıca bu renklerin DualSense’e uyarlandığı da açıklandı.

DualSense için oluşturulan yeni renk seçenekleri, PlayStation 5’in renk seçenekleriyle aynı olacak. Ancak şöyle bir fark var; konsol sahipleri, yeni renk seçeneklerine sahip DualSense’leri bir bütün olarak satın alabilecek. Yani PlayStation 5’teki gibi sadece kasa değişimi yapılamayacak.

Yeni renk seçenekleriyle satışa çıkacak DualSense’in 4 Ekim'de piyasaya sürüleceği açıklandı. Kumandanın fiyatı 74,99 dolar olacak. PlayStation 5 kasaları için oluşturulan yeni renk seçenekleri ise kapak olarak 59,99 dolardan satışa çıkacak.

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