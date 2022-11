PlayStation Plus Kasım Ayı Oyun Kataloğu Belli Oldu

Sony'nin ücretli abonelik sistemi PlayStation Plus için kasım ayı oyun takvimi açıkladı. Bu ay oyuncuları hem klasik hem de modern dönemden oyunlar bekliyor.

PlayStation Plus Kasım Ayı Oyunları

Tom Clancy's The Division 2 (PS4)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PS4, PS5)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (PS4)

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (PS4, PS5)

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition (PS4, PS5)

Chorus (PS4, PS5)

What Remains of Edith Finch (PS4)

The Gardens Between (PS4, PS5)

PlayStation Plus kasım oyunları içerisinde Tom Clancy's serisinden üç adet oyun dikkat çekiyor. Serinin başarılı yapımlarından olarak görülen The Division 2, taktik FPS sevenlerin bir numaralı tercihi Rainbow Six Siege ve farklı oynanış tarzıyla adından söz ettiren Ghost Recon Breakpoint, bu ay hayranlar tarafından en çok tercih edilen oyunlar arasında yer alabilir.

Öte yandan artık bir klasik haline gelmiş olan Elder Scrolls V: Skyrim, Enhanced Edition farkıyla PlayStation Plus kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Oynadıkça eskimeyen efsanevi RPG oyununun geliştirilmiş görüntü efektleriyle sunulan Enhanced Edition versiyonu, PlayStation 5 ile yüksek kalitede nostalji yaşamak isteyenler için birebir.