PlayStation 6 İle İlgili Yeni Bilgiler: İşlemcisi ve Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Konsol pazarının hareketlendiği şu günlerde, tüm gözler son ana oyun konsolunu bundan 5 yıl önce piyasaya süren Sony'e çevrildi. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar, şirketin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 için çalışmalara başladığını gösteriyor.

Son olarak firmaya yakınlığı ile bilinen bazı güvenilir kaynaklar PlayStation 6 ile ilgili önemli bilgileri sosyal medyada paylaştı. Yapılan paylaşımlarla cihazın işlemcisi ve öne çıkan teknik özellikleri gözler önüne seriliyor.

PlayStation 6, Performansıyla Rakiplerinden Sıyrılacak

Aktarılanlara göre, PlayStation 6'nın donanım mimarisi açısından gelecekte piyasaya sürülecek rakiplerine kıyasla oldukça avantajlı bir pozisyona sahip olacak. 12 çekirdek ve 24 iş parçacıklı AMD Zen 6 işlemcisinden güç alacak cihaz, 4-5 GHz saat hızına ulaşabilen bu yongası sayesinde %50-70'e varan işlem gücü artışı vadedecek.

Yeni konsolun grafik işlem birimi ise 30 teraflopu aşan gücüyle sektörde rakipsiz olacak. yeni nesil RDNA mimarisi üzerine inşa edileceği söylenen PS6'nın, oyunlarda 4K/120 FPS'de bile kesintisiz bir deneyim sunarken, gelişmiş ışın izleme ve yapay zeka destekli görüntü iyileştirme teknolojileriyle görsel konusunda da benzersiz bir performans sunacağı belirtiliyor.

Sony'nin yeni konsolu ile beraber bellek teknolojisinde GDDR7 veya HBM3'e geçiş yapılması beklenirken, PS6 için en büyük bombanın yapay zeka tarafında olacağı ön görülüyor. Sızıntılara göre yeni konsol, sahip olacağı özel nöral işlemciler sayesinde kullanıcıların oyun içi deneyimlerini kişiselleştirilmesini sağlayacak. Bunun yanı sıra SSD donanımına özel yapay zeka optimizasyonları sayesinde cihazdaki yükleme sürelerini de minimuma inecek.

Öte yandan yeni PlayStation 6 ile ilgili herkesi heyecanlandıracak bu iddialara hala kesin gözüyle bakmamız için biraz zamana ihtiyacımız var. Zira, PS5 Pro konsolunu bundan henüz 5 ay önce piyasaya süren Sony'nin PS6 için şu anda acele etmediğini bu sebeple konsol için düşünülen yeni özelliklerin önümüzdeki günlerde sıkça değişebileceğini söylemek mümkün. Gelişmeler için takipte kalın!