PS5 ve PS5 Pro'da Yeni Sorun: Onlarca Oyun Donuyor!

Sony'nin son oyun konsollarından PlayStation 5 ve 5 Pro ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Kısa bir süre önce bu cihazlarda oyun deneyimini bir hayli olumsuz etkileyen yeni bir sorun tespit edildi.

Aktarılanlara göre PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro'da oynanan oyunlarda Değişken Yenileme Hızı ve kare hızının kilidinden kaynaklanan bir hata sonucu çeşitli tekleme ve donma sorunları yaşanıyor.

Onlarca Oyun Sorundan Etkilendi

Yapılan araştırmalar sonucunda, kullanıcıların oyunlarda Değişken Yenileme Hızı (VRR) aktifleştirildiğinde ve kare hızının kilidi açtığında karşı karşıya kaldığı sorun, çok sayıda popüler yapımın düzgün bir şekilde oynanamamasına neden oluyor. Aktarılanlara göre bu ayarlar aktifleştirildikten yaklaşık 30 dakika sonrasında oyunlarda sık sık donma ve teklemeler yaşanıyor.

Kullanıcıların şikayet raporuna göre, söz konusu sorundan etkilenen bazı oyunlar şu şekilde:

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 2 Remastered

Diablo IV

Resident Evil 4

Metaphor: ReFantazio

Hogwarts Legacy

Marvel's Spider-Man Remastered

Elden Ring

Ratchet and Clank: Rift Apart

Kingdom Come Deliverance II

Mevcut sorunun TV veya monitör gibi bir ekran yansıtıcısından kaynaklanmadığı veya Xbox gibi başka bir konsolda da benzer bir sorunun tespit edilemediği belirtiliyor. Yani sorun, ne kullanıcıların kullandığı TV'lerden ne de oyunun kendisinden kaynaklanmıyor. Bu doğrultuda özellike sorunun yaşandığı PS5 ve PS5 Pro konsollarının yaşanan sorunların en büyük pay sahibi olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, kullanıcılar konsollarını bir PC veya başka bir giriş kaynağına yönlendirdikten bir süre sonra sorunun ortadan kalktığını bildiriyor. Bu yöntem, kesin bir çözüm sunmasa da şu an için başka bir alternatif bulunmuyor Sony ve hatadan etkilenen oyunların yapımcılarından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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