PS5 ve PS5 Pro'da Yeni Sorun: Onlarca Oyun Donuyor!
PS 5 ve PS 5 Pro'da keşfedilen yeni bir sorun nedeniyle çok sayıda oyunda donmaların yaşandığı ve kullanıcı deneyiminin olumsuz etkilendiği bildiriliyor.
Sony'nin son oyun konsollarından PlayStation 5 ve 5 Pro ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Kısa bir süre önce bu cihazlarda oyun deneyimini bir hayli olumsuz etkileyen yeni bir sorun tespit edildi.
Aktarılanlara göre PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro'da oynanan oyunlarda Değişken Yenileme Hızı ve kare hızının kilidinden kaynaklanan bir hata sonucu çeşitli tekleme ve donma sorunları yaşanıyor.
Onlarca Oyun Sorundan Etkilendi
Yapılan araştırmalar sonucunda, kullanıcıların oyunlarda Değişken Yenileme Hızı (VRR) aktifleştirildiğinde ve kare hızının kilidi açtığında karşı karşıya kaldığı sorun, çok sayıda popüler yapımın düzgün bir şekilde oynanamamasına neden oluyor. Aktarılanlara göre bu ayarlar aktifleştirildikten yaklaşık 30 dakika sonrasında oyunlarda sık sık donma ve teklemeler yaşanıyor.
Kullanıcıların şikayet raporuna göre, söz konusu sorundan etkilenen bazı oyunlar şu şekilde:
- The Last of Us Part 1
- The Last of Us Part 2 Remastered
- Diablo IV
- Resident Evil 4
- Metaphor: ReFantazio
- Hogwarts Legacy
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Elden Ring
- Ratchet and Clank: Rift Apart
- Kingdom Come Deliverance II
Mevcut sorunun TV veya monitör gibi bir ekran yansıtıcısından kaynaklanmadığı veya Xbox gibi başka bir konsolda da benzer bir sorunun tespit edilemediği belirtiliyor. Yani sorun, ne kullanıcıların kullandığı TV'lerden ne de oyunun kendisinden kaynaklanmıyor. Bu doğrultuda özellike sorunun yaşandığı PS5 ve PS5 Pro konsollarının yaşanan sorunların en büyük pay sahibi olduğu düşünülüyor.
Öte yandan, kullanıcılar konsollarını bir PC veya başka bir giriş kaynağına yönlendirdikten bir süre sonra sorunun ortadan kalktığını bildiriyor. Bu yöntem, kesin bir çözüm sunmasa da şu an için başka bir alternatif bulunmuyor Sony ve hatadan etkilenen oyunların yapımcılarından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
PlayStation Türkiye'den Çok Konuşulan Paylaşım!
Kısa süre önce PlayStation Türkiye hesabından yapılan bir paylaşım, oyun dünyasında gündeme geldi. Gönderi, protestolar ile ilişkilendirildi.
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